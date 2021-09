Montpellier-Bordeaux: "Ces gens sont la honte du foot", le préfet de l’Hérault veut sanctionner les supporters violents

Hugues Moutouh, le préfet de l’Hérault, s’est exprimé ce jeudi sur BFMTV au lendemain des échauffourées qui ont lieu entre des supporters de Montpellier et Bordeaux, en marge de leur match de Ligue 1 à la Mosson.

Des cris, des coups et une atmosphère particulièrement tendue. La rencontre de Ligue 1 entre Montpellier et Bordeaux (3-3) a été entachée par une violente bagarre entre supporters des deux camps, mardi dans l’Hérault. Les débordements ont eu lieu avant le match, près de la Mosson. Vers 18h, le car des ultras bordelais, pourtant escorté par la police, a été pris à partie par des fans locaux au niveau du rond-point de "Chez Paulette".

Près de soixante-dix supporters du MHSC se sont présentés avec des fumigènes. Ils ont ouvert les soutes du car et invectivé les Bordelais, qui sont alors descendus pour en découdre. Les échauffourées ont eu lieu sur le rond-point, avec notamment des barres de fer. Seize personnes ont été blessées légèrement dans les deux camps. Six d'entre-elles ont fini à l'hôpital.

"Ces gens-là sont la lèpre du football"

"Je tiens à dire que ces gens-là sont la honte du football et du sport, a dénoncé Hugues Moutouh, le préfet de l’Hérault, sur BFMTV. Je n’accepte absolument pas que ces rixes aient lieu dans les rues de l’agglomération montpelliéraine. Une enquête est en cours, on procède à des identifications. On a des images. Je mets tout le monde dans le même sac: les ultras de Bordeaux et de Montpellier. L’enquête va déterminer les responsabilités de ces individus, qui seront déférés devant le tribunal judiciaire. Au-delà des personnes qui se sont présentées à l’hôpital, j’ai bon espoir qu’on arrive à identifier d’autres coupables."

Après ces débordements, qui s’ajoutent aux nombreux autres recensés depuis le début de la saison en France, le préfet de l’Hérault promet de sévir durement. "Je prendrai des interdictions administratives individuelles et d’autre part, j’interdira le déplacement et l’accueil des tous les clubs de supporters qui se conduisent de cette façon inadmissible, détaille-t-il. Ces gens-là sont la lèpre du football. Maintenant, il faut mettre un terme. Le football, c’est la joie, on y va en famille. On n’est pas là pour assister à des fights entre supporters violents (…) Si le retour du public dans les stades veut dire le retour des hooligans, il faut prendre des mesures. Il faut se montrer extrêmement ferme et interdire de stade les personnes qui commettent ce genre de violences."

Les supporters adverses ne seront plus toujours admis à la Mosson

A partir de maintenant, les supporters adverses ne seront plus forcément les bienvenus lors des prochaines rencontres à domicile du MHSC. "On ne peut pas prendre des mesures d’interdiction générale et absolue, explique Hugues Moutouh. Mais à chaque fois que des supporters violents d’un club de l’extérieur viendra jouer à Montpellier, il y aura systématiquement des interdictions de déplacement qui seront prises. La prochaine fois qu’il y aura un match entre Montpellier et Bordeaux, naturellement, il n’y aura pas de supporters girondins à Montpellier".