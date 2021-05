Montpellier: Der Zakarian n'a signé "nulle part" et tacle les "lâches" sur les réseaux sociaux

Dimanche soir, Michel Der Zakarian disputera son dernier match à la tête de Montpellier, face à Nantes. L'entraîneur du MHSC a profité de sa dernière conférence de presse d'avant-match de la saison pour revenir sur ses quatre ans à la tête du club, évoquer son avenir et mettre les choses au clair avec certains supporters.

C'est un Michel Der Zakarian à la fois apaisé, sobre mais également mordant qui s'est présenté en conférence de presse ce vendredi, avant la dernière rencontre de la saison de Montpellier sur la pelouse de Nantes. Ce rendez-vous sera le 161e et dernier match de Der Zakarian à la tête du MHSC après quatre ans de bons et loyaux services du côté de la Paillade, alors que son contrat n'a pas été renouvelé.

À l'issue du match face aux Canaris et d'une bonne saison que le club espère terminer à la 8e place qu'il occupe actuellement, Der Zakarian va prendre "quelques semaines de vacances", comme il l'a annoncé en conférence de presse, avant de se pencher sur son avenir. "J'ai envie de continuer à travailler, de trouver une nouvelle destination, de revivre une aventure humaine ailleurs", a indiqué l'entraîneur montpelliérain.

Der Zakarian n'a encore "signé nulle part"

Après Nantes, Clermont, Reims et Montpellier, Der Zakarian pourrait donc découvrir un nouveau club. Son nom a été évoqué du côté des Girondins de Bordeaux ces dernières semaines. "Vous allez entendre beaucoup de choses. Mais je n'ai signé nulle part pour l'instant", a expliqué le technicien.

Stoïquement, comme à son habitude, Der Zakarian s'était penché plus tôt sur ses quatre années passées dans l'Hérault: "On a rempli les objectifs qui étaient les nôtres, on a travaillé en harmonie avec tout le monde. Il n'y a pas eu de lézard, tout s'est bien passé. L'aventure s'arrête, c'est tout." Seule l'évocation de certains supporters est venue perturber quelque peu le déroulé de cette dernière conférence de presse.

"Je ne vis pas pour faire plaisir aux supporters"

"Les réseaux sociaux, je ne regarde pas. J'en ai rien à foutre. Les réseaux sociaux, c'est pour les lâches qui disent des conneries. Je ne vis pas pour faire plaisir aux supporters", a tenu à préciser Der Zakarian, visiblement peu affecté par certains fans montpelliérains qui réclamaient son départ.

Après le match face à Nantes dimanche soir, Der Zakarian restera en Loire-Atlantique au lieu de retourner à Montpellier. L'entraîneur a annoncé qu'il ferait ses adieux aux joueurs qui ne feront pas le déplacement à la Beaujoire. Avant d'ouvrir un nouveau chapitre de sa carrière d'entraîneur, à 58 ans.