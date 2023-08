Montpellier: le mercato, les ambitions du MHSC, Mbappé, l’Arabie saoudite… L’interview cash de Laurent Nicollin avant la nouvelle saison

Dans un entretien exclusif pour RMC Sport, le président de Montpellier, Laurent Nicollin, s'est confié sur les dossiers chauds de son club. Il a également donné son avis sur l'affaire Mbappé, les investissements saoudiens, ou encore les chances de la France au Mondial féminin.

Laurent Nicollin, quand on est président d’un club de Ligue 1 avant la nouvelle saison, est-ce qu’il y a toujours une petite excitation ou est-ce qu’on regarde ça d’un peu plus loin avec le temps?

L’excitation va arriver 48 heures avant le match mais c’est une période stressante et intéressante parce que tu façonnes ton effectif avec les départs et les arrivées depuis le mois de juin. De juin à juillet, j’ai une vie moins stressante parce qu’il n’y a pas les matchs et les résultats. La vie est plus cool. On appréhende tous le début de saison mais une saison est longue. Essayons de bien démarrer pour que la saison soit bonne.

Les pré-saisons se vivent plus sereinement pour vous, désormais?

Je ne sais pas. Il y a toujours une appréhension parce que tu tentes de mettre des choses en place. C’est une excitation parce que tu vois comment les joueurs et les supporters vont réagir. Il y a le premier match à la Mosson donc tu vois s’il y aura du monde ou pas. Tu as envie d’être soutenu, il y a ce brin d’excitation. Ça reste une saison longue et éprouvante car le stress dure dix mois. Pendant le mercato, c’est une période où il y a beaucoup de travail notamment avec Bruno (Carotti, directeur sportif du club) pour gérer les arrivées et les départs. J’ai toujours pris quelques jours en juillet. A l’époque de René Girard, je partais en vacances pendant que les joueurs partaient en stage. Maintenant, c’est un peu plus compliqué. On attend fin août pour monter l’équipe. Il faut bosser mais maintenant tu peux être loin avec le téléphone et les mails.

Est-ce que vous prêtez attention aux résultats de pré-saison? L’an dernier, il n'y avait aucune victoire par exemple...

Quand tu ne gagnes rien ou que tu les perds tous, tu peux te dire que t’es mal embarqué. La dynamique créée n’est pas positive. Après pour moi, les matchs amicaux, c’est des compléments d'entrainement. C’est toujours mieux de ne pas perdre donc oui on est attentifs. Pour moi, c’est de la préparation. Le premier que j’ai vu, c’était hier (mercredi). Pour l’anecdote, l’année du titre, on perd à Beziers contre Bordeaux. On n'est jamais rentré aussi vite de Béziers. Il n’y a pas de vérité sur les matchs amicaux. Rolland Courbis n’en faisait pas. Je ne piquerai jamais de crise sauf si on en prend huit. Mais je sais que le staff bosse bien. On se tient prêt pour attaquer Le Havre.

Vous avez bien fini la saison avec l’arrivée de Michel Der Zakarian. Est-ce que vous attaquez cette saison plus calmement?

Oui et non. Tu as toujours une inquiétude du résultat et que ça ne se passe pas bien. Fin septembre, on y verra un peu plus clair même si ça ne conditionne pas la saison. Tu as ce stress, oui. Avec Michel Der Zakarian, il y a un cadre qui est mis en place et on sait que rien ne dépassera ce cadre. Contre Le Havre, on peut tirer sur la barre et s’en prendre un en contre. Je suis toujours stressé des résultats.

Michel Der Zakarian, dans ses quatre saisons, a toujours fini dans les dix premiers. Est-ce que c’est l'objectif cette année?

En tout cas, on a fait 12e l’an dernier donc on espère faire mieux. On va essayer de retrouver notre place entre la 8e et la 10e. Après c’est vrai que cette année, tu as cinq à sept clubs qui sont au-dessus. Puis quatre clubs ont des capitaux étrangers, ils sont donc voués à jouer l’Europe. C’est à nous d'être dans ce gruppetto et on va essayer de s’accrocher. On verra jusqu'où on peut aller.

Où en êtes-vous au niveau du mercato? Stephy Mavididi est parti, il reste les cas Esteve et Wahi...

Il y a des propositions (pour Wahi), on en attend plus. On a eu une offre de Chelsea il y a une semaine, on les a remercié mais on a refusé. On attend. Moi, j’ai eu Tottenham qui est intéressé et ils devraient bouger prochainement. Il y a Francfort aussi. Le jeu des chaises musicales, si Kane part de Tottenham et/ou Kolo Muani de Francfort, automatiquement, ça va bouger. On a appris aussi que Benfica était intéressé. On n’est pas pressé. S’il reste, il restera, il y aura pas de souci. C’est avec plaisir. On a vendu Mavididi et probablement Esteve. Après, Elye a dit qu’il voulait partir, on s’est mis d’accord avec ses agents. On travaille ensemble. Après, je suis surpris qu’un jeune aussi bon ne soit pas parti si tôt.

Lyon semble attendre 50 millions d'euros pour Bradley Barcola. Etes-vous surpris des prix qui circulent aujourd'hui?

Surpris non, tant mieux pour eux. Après des fois, je m’interroge. Tu te dis, Barcola n'a fait que six mois. Rennes a vendu 30 millions un joueur qui a fait 14 matchs. Moi, il est attaquant, a mis plus de 30 buts et a un potentiel énorme. Après, on est Montpellier. On n’est peut être pas valorisé comme Rennes ou Lyon. Si Elye jouait à l’OL ou l’OM, peut-être qu’il serait à 50 ou à 60 millions d'euros.

Pour Elye Wahi, est-ce qu'une deadline est fixée? Il pourrait partir le 31 août dans les dernières heures du mercato?

Il n’y a pas de deadline, on est le 3 août. On s’est mis d’accord sur un départ après on réfléchira si le championnat arrive et peut-être qu’on mettra une deadline. Il reste un mois de transfert. On s’est dit certaines choses. Il s’entraine, on verra avec lui. S’il y a rien au 20 ou 25 août, on n'est pas plus con qu’un autre, on discutera. Il sera dispo pour l'équipe première.

Face à l’arrivée de plus en plus de capitaux étrangers, est-ce que vous avez l’impression d’être le dernier dinosaure du championnat?

Je n’ai pas calculé mais je crois qu’on est encore cinq-six franco-français. Évidemment, plus ça va aller, plus ça va se réduire. Ils ont des capitaux plus importants, le football n’est plus le même. On ne fait plus le même sport. Quand je vois Lorient avec 80 millions de budget... C’est bon pour la Ligue 1 et la LFP. Tant mieux que des clubs soient comme ça même si on y perd un peu en âme. On a été champion devant Paris. Le Petit Poucet, on s’en fout maintenant, on veut que ça brille. Ce n’est pas ma philosophie. On est là, jusqu’à quand je ne sais pas. On ne va pas faire le petit village gaulois dans le sud de la France mais on est là avec nos valeurs. C’est un club créé par la famille en 1974, c’est une belle histoire qu’on ne met peut-être pas assez en avant à cause des médias. On fait du mieux possible avec ce qu’on a.

"C’est vital pour moi qu’on ait un nouveau stade"

Vous en êtes où au niveau du projet du nouveau stade?

Pour l’instant, on avance doucement. On va faire des réunions en août et en septembre sur la faisabilité du projet. Si on continue ou pas. Ce n’est pas un stand-by, on travaille dessus. On veut les réponses pour y voir plus clair. Si on arrête, on continuera là où on est et on va mourir progressivement. On a créé la Paillade, c’est peut-être bien de mourir là où on est né. C’est vital pour moi qu’on ait un nouveau stade. Une majorité le comprend, une minorité ne le comprend pas. Il faudra tenir trois-quatre ans avec le 14/15e budget de L1 et on va se démerder comme on l’a toujours fait. Il y a de la compétence dans ce club pour s’en sortir.

Vous avez eu un retour de la banque des territoires?

Il y a des retours, ils ont des questions. Ils veulent des réponses sur des données. On va se rencontrer. Il y a des interlocuteurs qui travaillent pour nous. Il faut voir s’ils continuent le projet pour voir combien il manquera au budget et si on pourra s’aligner ou pas derrière.

Le projet remonte à quelques années. Est-ce que des fois, quand vous vous levez, vous souhaitez l'arrêter?

Des fois, tu as envie d’abandonner sauf que 15 jours après, tu résous les problèmes. Un problème en amène un autre. En France, il y a beaucoup de paperasse, d’études. C’est mon pays, c’est vital pour le club. On se battra avec mon frère pour le faire tant qu’on pourra le faire. Il faudra voir la temporalité car on ne veut pas avoir le stade en 2040, ça n’aurait aucun intérêt, on serait mort avant. Cet outil nous permettra de rester un club de L1. Pour attirer des joueurs et des investisseurs, il nous faut un nouvel outil.

En 2024, ce sera les 50 ans du club. Pour la symbolique, vous aimeriez que le projet soit plus avancé?

J’aimerais que pour les 50 ans, on fasse une photo avec tous les anciens joueurs du club avec la nouvelle plaque du stade oui. Le timing peut être cool pour poser la première pierre.

Quel regard portez-vous sur la multipropriété des clubs avec Strasbourg/Chelsea ou City/Troyes notamment? Wahi étant en plus pisté par Chelsea pour éventuellement arriver à Strasbourg...

Je m’interroge et j’ai du mal à cerner. Les gros à la limite, oui pour Chelsea. Après j’ai plus du mal avec les clubs de Ligue 2, de National, je n’arrive pas trop à comprendre la finalité. Quand je vois Toulouse avec l’incertitude de pouvoir jouer la coupe d’Europe. J’ai du mal mais c’est le nouveau football. Je ne trouve pas ça top déontologiquement notamment sur le mercato. S’ils le font, c’est qu’ils peuvent le faire et qu’ils ont de l’argent. Dans ce système, il y a toujours un club phare et des clubs satellites alors que le principe du foot, c’est construire un club qui va le plus haut possible. Avec ça, c’est un frein. Moi, je ne suis pas excité par ça, ça ne me plait pas. C’est l’argent, ce n’est pas mon football, ça me dépasse. Tu te retrouves en réunion à la Ligue avec 70% des gens qui ne sont pas propriétaires qui te disent quoi faire alors que c’est pas leurs sous. On est 100% actionnaire, on n’a pas de leçon à recevoir. J’ai du mal avec ce système. Mais il faut vivre avec l’avenir.

Est-ce que vous avez l’impression de ne plus pouvoir lutter aujourd'hui?

Quand je vais à Lyon, à Lille, tu te dis qu’on ne boxe pas dans la même catégorie. Ils ont l’outil, pas nous. Nous, le stade, t’as l’impression d’être relégué. On doit amener un plus. Le public est important aussi. Marseille fait 60.000 en amical contre Leverkusen, Lens remplit son stade. Tu dis bravo, c’est des passionnés, c’est bien. Nous on a 14.000 fidèles. On pourrait en avoir 4000 à 5000 de plus avec le stade.

Dans le nouveau football, il y a aussi l’Arabie saoudite. Quel regard portez-vous sur les joueurs qui vont là-bas?

Tu proposes de l’argent, ils y vont. C’est assez occidental de réagir comme ça. Si les Etats-Unis faisaient ça, est-ce que les critiques seraient les mêmes? Personnellement, je ne regarderai pas le championnat saoudien même s’il y avait les plus grandes stars du monde. Moi, ça me gène pas. Je ne regarde même pas le championnat anglais sur Canal+, c’est une chaîne française qui met le championnat anglais. S’ils le font, c’est que c’est bien pour eux. Les joueurs seraient cons de ne pas prendre l’argent où il y en a. Après, est-ce que ça va faire comme la Chine avec les gros salaires? Il y a peut-etre un interet sportif, il faudrait reposer la question dans quatre ans. Est-ce que les stades seront pleins? Est-ce qu’il y aura des investisseurs? Le Qatar l’a fait, pourquoi pas l’Arabie saoudite.

Kylian Mbappé a décidé de ne pas y aller. Quel regard portez-vous sur son cas avec le PSG?

Moi, j’aimerais bien être dans un loft aussi doré (sourire). Il n’est pas à la cave, on ne va pas sortir les mouchoirs et pleurer sur la situation. Je ne suis pas au PSG, je ne sais pas ce qu’il s’y passe ou pas. Je m'en tamponne, ce n’est pas mon problème. C’est bien pour le football français si Mbappé reste en France, après si le PSG se sent floué et qu’ils veulent vendre le joueur, tant mieux pour Paris. Je n’ai pas de jugement sur les attitudes des uns et des autres. On verra fin aout/début septembre quand ce sera terminé. Je pense qu’il réintegrera l’effectif pro. Nasser a envoyé un signal fort, il doit se sentir trahi. Je n’ai pas discuté avec lui mais on ne peut pas le critiquer à longueur de temps en disant que ce n’est pas un président qui impose alors que là il impose. Après je connais un peu ce monde et Mbappé n’a aucun interet à négocier quelque chose parce qu’il sera libre à la fin de la saison et gagnera plus que ce qu’il gagne. Ce n’est plus du football. Le foot, c’est le terrain et créer de la joie et de la passion. Ils trouveront une solution et on verra à la fin. C’est le souci du PSG, pas le mien.

Il va y avoir l'appel d'offres pour les droits TV. Pour la Ligue 1, ce serait mieux d’avoir Mbappé?

Quand tu lances un appel d’offres, c’est toujours mieux d’avoir tes meilleurs joueurs. Même si Mbappé n’est pas là, Paris prend Dembélé. Lyon a une grosse équipe, Marseille a une grosse équipe et a fait l’effort de prendre quatre-cinq joueurs de top niveau. On a eu un championnat passionnant l’an dernier aussi bien en haut qu’en bas. Après, c’est toujours mieux d’avoir Mbappé, mais c’est un tout. Il faut jouer avec une équipe. Il y a Lens, Nice, Strasbourg. Les capitaux étrangers permettent de garder les meilleurs joueurs et d’en avoir de nouveaux. On est passé à 18 clubs donc il y aura des matchs en moins et les équipes seront meilleures en Europe. On aura plus de points UEFA. Pour vendre nos droits, il faut que les clubs européens ramènent des points. Moi je pense que la L1 est un championnat d’un très haut niveau. On a une déficience niveau européen surtout quand tu vois que les Belges, Hollandais et Portugais vont loin. On est passé à 18 pour ça.

L’appel d’offres est important financièrement pour Montpellier?

Oui c’est le but. Il faut se rappeler qu’on a vécu Mediapro, c’était une catastrophe nucléaire pour nous. Il y a eu le Covid, on a souffert aussi. Grâce à Vincent Labrune et CVC, on vit un peu sous perfusion. On n’aura plus ses montants l’année prochaine donc il faut des revenus de droits TV. Peut-être pas un milliard mais au moins qu’ils soient plus élevés qu’actuellement car là, c’est plus bas qu’avant Mediapro. C’est très important pour nous et pour tous les autres clubs. On part de très bas mais je fais confiance à Vincent Labrune et en ses équipes pour en tirer le meilleur. La Ligue 1 est un très bon championnat.

En ce moment il y a la Coupe du monde féminine. Quel regard portez-vous sur l’équipe de France. Est-ce que ça peut être la bonne année?

Je suis de tout coeur derrière. Je veux que la France aille le plus loin possible. Plusieurs joueuses étaient blessées notamment, surtout offensivement. Je pense que c’est une Coupe du monde de transition parce qu’Hervé Renard a pris l’équipe il y a trois mois. Pour moi, elles ne gagneront pas. Mais elle permettra au staff de bien appréhender le foot féminin et être performant aux JO en ramenant une médaille. Pendant des années, on m'a dit qu’on avait le meilleur championnat avec les meilleures joueuses mais on n'a rien gagné. Tu gagnes tout en jeune mais rien en équipe 1. Je suis président d’un club de D1, je sais qu'on ne peut pas lui demander de gagner la Coupe du monde. Mais il faut que la France gagne quelque chose. J’ai des joueuses, donc évidemment je regarde.