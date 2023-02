Montpellier: Nicollin expulsé pour propos grossier contre l’arbitre Stéphanie Frappart

Laurent Nicollin, président de Montpellier, a été exclu dimanche lors de la défaite à Strasbourg pour avoir tenu des propos grossiers contre l’arbitre Stéphanie Frappart, selon L’Equipe.

Laurent Nicollin a quitté le banc de touche plus prématurément que d’habitude, dimanche lors du match entre Strasbourg et Montpellier (2-0). Le président de Montpellier a en effet été exclu dès la demi-heure de jeu. Selon L’Equipe, le dirigeant aurait tenu un propos grossier contre l’arbitre de la rencontre, Stéphanie Frappart, qui l’a donc invité à quitter le bord du terrain.

Il risque huit matchs de suspension

Le cas du président du MHSC, l’un des très rares en France à s’asseoir sur le banc de son équipe (comme le faisait aussi son père Louis avant) pendant les matchs, sera étudié lors de la commission de discipline mercredi. Selon l'article 6 du règlement disciplinaire de la FFF, il risque jusqu’à huit matchs de suspension. Mais la sanction pourrait être plus légère en raison de son faible passif sur ce genre de comportement. Tout dépendra toutefois de la nature du propos tenu contre l’arbitre.

Son exclusion est intervenue à la 32e minute de jeu juste avant l’exclusion du milieu de terrain strasbourgeois Jean-Eudes Aholou. Montpellier, qui était mené 1-0 depuis la première minute de jeu, n’a finalement pas réussi à profiter de sa supériorité numérique pour quitter l’Alsace avec des points. Le MHSC s’est même incliné (2-0) face à ce concurrent direct pour le maintien et ne compte désormais plus que deux points sur le premier relégable (Strasbourg).

Stéphanie Frappart expulse Laurent Nicollin © ICON Sport

"On a été zéro, s’est lâché le jeune défenseur Maxime Estève sur Amazon Prime Vidéo à l’issue de la rencontre. Ça fait quelque temps qu'on est zéro de toute façon. Donc ça ne m'étonne pas. À un moment, on n'arrive même pas à se créer d'occasion. J'ai l'impression qu'on aurait pu jouer 6h30 sans marquer un but. On doit se sortir les doigts du c... Moi, ça me casse les c... tous les week-ends qu'on soit dans la difficulté."