Reims: la grosse causerie de Still, qui veut "fracasser" les Toulousains

Will Still a donné de la voix pour motiver ses joueurs ce dimanche après le nul de Reims contre Auxerre (0-0) lors de la 22e journée de Ligue 1. L’entraîneur du club champenois espère un rebond en Coupe de France face à Toulouse.

Incapables de l’emporter en Bourgogne, les Rémois se sont contentés d’un nul à Auxerre (0-0) ce dimanche lors de la 22e journée de Ligue 1. Malgré la frustration liée à cette contre-performance, Will Still compte bien rebondir rapidement. Et si possible dès ce mercredi lors du huitième de finale de Coupe de France face à Toulouse (18h15). L’entraîneur des Champenois l’a fait savoir à son groupe avec une grosse causerie depuis la pelouse du stade de l’Abbé-Deschamps.

"On va aller à Toulouse les fracasser hein, a lâché le technicien dans des propos captés par les caméras de Prime Vidéo et partagées sur les réseaux sociaux (le tweet a été supprimé depuis). Il faut pousser. Je sais que c’est dur. Maintenant on salue les supporters et on se casse."

Still toujours invaincu avec Reims

Révélation des derniers mois sur les bancs de la Ligue 1, Will Still continue de faire parler de lui grâce à sa méthode détonante. Très direct avec ses joueurs, le Belge arrive jusqu’ici à les galvaniser.

En 14 matchs officiels depuis sa nomination sur le banc de Reims, l’ancien adjoint d’Oscar Garcia est toujours invaincu et possède un excellent bilan de 7 victoires et 7 nuls.

Toujours invaincu en Ligue 1 depuis le mois de septembre, Reims a perdu de précieux points ce dimanche contre Auxerre. Malgré sa belle série sans défaite, le club rémois reste dans le ventre mou du championnat avec dix points de retard sur le top 5 et onze d’avance sur le premier relégable.

Mais contre Toulouse, les Champenois voudront poursuivre leur belle série d’invincibilité et rejoindre les quarts de finale de la Coupe de France. Méfiance, les Toulousains n’ont pas l’intention de se laisser "fracasser" à domicile sans résister.