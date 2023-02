Strasbourg-Montpellier: après 13 secondes de jeu, Diallo inscrit l'un des buts les plus rapides de l'histoire de la Ligue 1

Il n'a fallu que 13 secondes à Habib Diallo pour ouvrir le score ce dimanche pour le Racing face à Montpellier. Kylian Mbappé avait fait encore mieux en tout début de saison.

Il ne fallait pas rester bloqué aux buvettes. Dans la chaude ambiance de la Meinau, Strasbourg a démarré très fort ce dimanche contre Montpellier, à l’occasion de la 22e journée de Ligue 1. Dès le coup d’envoi, Dimitri Liénard a surgi sur son côté gauche pour récupérer le ballon, avant de servir le nouveau venu Morgan Sanson. Le centre de l’ancien Marseillais a été repris en première intention par Habib Diallo, seul au point de penalty pour ajuster Benjamin Lecomte. C’est simple, le Racing a ouvert le score après seulement 13 secondes de jeu.

Mbappé reste devant

Une belle réaction après la claque subie mercredi sur le terrain du Stade Rennais (3-0). Ce but inscrit par l’international sénégalais est le deuxième plus rapide marqué cette saison en championnat après celui de Kylian Mbappé le 21 août. Lors du 7-1 infligé par le PSG à Lille, le champion du monde 2018 avait parfaitement lancé les siens en trouvant la faille après huit petites secondes, à la conclusion d’une astucieuse combinaison. Un débat s’était alors ouvert : ce but de Mbappé est-il le plus rapide de l’histoire du championnat ? Non, à en croire Michel Rio. Pour quelques dixièmes, l’ancien milieu de terrain estime que la première place lui appartient grâce à un but marqué en 1992 avec Caen contre Cannes en D1.

"J’ai appelé un pote qui bosse à la vidéo dans un club pro en Bretagne que je ne citerai pas. Comme il a du matos de professionnel, je lui ai demandé de reprendre les images des deux buts, avait-il raconté à 20 Minutes. Et moi, je suis un peu sous les huit secondes alors que Kylian, que j’adore au passage, est un peu au-dessus des huit. Si on reprend les images, Mbappé est en 8’’06 et moi à 7’’72. Et d’ailleurs ça se voit à vitesse réelle, quand ma frappe rentre dans le but, le ballon de Kylian est aux six mètres encore."

Si on s’en tient à la Ligue 1 (qui porte ce nom depuis 2002), Mbappé est bien en tête, devant Diallo et Yoan Gouffran, qui avait lui aussi trouvé le chemin des filets après 13 secondes avec Bordeaux face à Auxerre en 2012.