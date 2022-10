Montpellier-OL: deux cartons rouges à la Mosson, ça a chauffé sévère entre Mavididi et Diomandé

Le match de la 12e journée de Ligue 1 entre Montpellier et Lyon (1-2) a été marqué par une grosse échauffourée et les expulsions du Montpelliérain Stephy Mavididi et du Lyonnais Sinaly Diomandé.

Si Thomas Leonard pensait passer une après-midi paisible à la Mosson, c’est raté. L’arbitre de Montpellier-OL (1-2), affiche de la 12e journée de Ligue 1, a eu du boulot, notamment en deuxième période, durant laquelle il a sorti deux cartons rouges après un début de bagarre générale.

On joue alors la 73e minute. Les deux équipes sont à égalité 1-1 quand Stephy Mavididi s’échappe côté gauche. Le Montpelliérain prend de vitesse Sinaly Diomandé qui, dépassé, commet une faute. La tension monte immédiatement. Elye Wahi s’en mêle. Les esprits s’échauffent entres les joueurs des deux camps.

Embrouille entre Diomandé et Wahi lors de Montpellier-Lyon, le 22 octobre 2022 © Capture écran Amazon

Grosse tension entre Diomandé et Mavididi lors de Montpellier-OL, le 22 octobre 2022 © Capture écran Amazon

Diomandé suspendu contre Lille

L’arbitre attend que tout ce petit monde se calme (un peu) pour passer à la distribution des cartons. Du jaune pour Elye Wahi, un peu trop agressif au début de l’échauffourée et du rouge pour Sinaly Diomandé et Stephy Mavididi. Sur le coup, l’incompréhension est totale et entraîne une autre séquence de tension, sans bagarre cette fois.

Tout rentrera finalement dans l’ordre avant qu’Alexandre Lacazette n’offre à Laurent Blanc sa première victoire comme coach de l’Olympique Lyonnais (1-2). "Le Président" sait aussi qu'il ne pourra pas compter sur Sinaly Diomandé dans une semaine face à Lille puisque le défenseur lyonnais, tout comme Stephy Mavididi face à Rennes, sera automatiquement suspendu.