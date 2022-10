OL: un clash avec Lacazette à l'origine de l'avenir incertain de Peter Bosz?

C'est la crise à l'OL et la clé pour résoudre la situation n'a pas encore été trouvée. L'avenir de Peter Bosz semble très incertain. Selon l'Equipe, une altercation avec Alexandre Lacazette pourrait pousser l'entraîneur encore un peu plus vers la sortie.

Peter Bosz insistait pour dire qu'il n'y a "pas de fracture" entre lui et les joueurs. Mais il semble tout de même y avoir quelques tensions au sein du vestiaire lyonnais. C'est une véritable crise dans laquelle est plongé l'OL, tenu en échec par Toulouse (1-1) vendredi après une série de quatre défaites d'affilée en Ligue 1. Et l'entraîneur est de plus en plus sur la sellette.

Un élément déclencheur, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, a peut-être été identifiée. Selon l'Equipe, un clash avec Alexandre Lacazette serait encore venu alourdir l'atmosphère. L'attaquant avait, vendredi après la rencontre, appuyé sur certains choix de son coach, notamment celui de faire sortir Moussa Dembélé pour les 20 dernières minutes: "Je suis surpris. On était bien avec Moussa devant. Le coach a fait ses choix, on est obligé de les respecter. Moi qui suis attaquant, je ne comprends pas toujours quand l'attaquant sort alors qu'on a besoin de marquer." Des mots qui n'ont visiblement pas plu en interne.

Les phrases ambigües de Lacazette sur Bosz

En plus d'agacer certains de ses coéquipiers qui soulignerait le début de saison moyen du joueur, l'ancien attaquant d'Arsenal aurait particulièrement énervé Peter Bosz qui, se sentant trahi, serait revenu sur cette sortie dans le vestiaire. Un échange très bref entre un coach très énervé et un joueur qui plaidait la sortie du contexte de ses propos, auxquels s'étaient ajouté des formulations ambigües, au micro de Prime Video, sur l'avenir de son entraîneur: "Ce que je veux, c'est gagner des matchs. Ce n'est pas à moi de décider s'il reste ou non, c'est au board."

Si rien ne semble encore totalement tranché, l'avenir de Peter Bosz sur le banc de l'Olympique Lyonnais est plus qu'incertain. Car le club réfléchit à son départ... autant qu'à son potentiel remplaçant. Le nom de Laurent Blanc est évoqué, comme rapporté ce samedi par RMC Sport.