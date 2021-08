Montpellier-OM: deux personnes interpellées après les jets de projectiles

Le match de clôture de la 1ere journée de Ligue 1 Montpellier-Marseille (2-3) dimanche à la Mosson a été marqué par des jets de projectiles de spectateurs provocant l'arrêt temporaire de la rencontre et la blessure du milieu de terrain de l'OM Valentin Rongier. Deux personnes ont été interpellées.

Deux personnes ont été interpellées après les jets de projectiles" qui ont conduit à l'interruption du match Montpellier-Marseille (2-3), a indiqué dimanche soir à l'AFP la police montpelliéraine. Plus tôt dans la soirée, la dernière rencontre de la 1ere journée de Ligue 1 avait été interrompue douze minutes par l'arbitre, après plusieurs avertissements en raison des lancers de projectiles. Le joueur de l'OM Valentin Rongier, remplaçant, a notamment été touché à la tête par une bouteille, au moment du but de Dimitri Payet qui a placé son équipe aux commandes du match (3-2, 79e).



"Valentin Rongier a eu une grosse coupure à la bouche et n'a pas pu entrer en jeu. On espère ne pas revoir ces gestes", a commenté après le match l'entraîneur de l'OM Jorge Sampaoli. Une bouteille a aussi été lancée depuis la tribune Etang de Thau, celles des ultras locaux, dans la surface de réparation marseillaise, alors que l'Héraultais Florent Mollet s'apprêtait à tirer un corner (89e). L'arbitre Jérémie Pignard a alors décidé de renvoyer les deux équipes aux vestiaires. Après un moment de tâtonnement, les acteurs ont quitté la pelouse.

Balerdi "espère qu'il y aura des sanctions"

Le directeur de la sécurité du club montpelliérain Pierre-Marie Grappin s'est adressé directement aux spectateurs: "Supporters, vous êtes en train de faire à Marseille le plus beau cadeau qu'ils pouvaient rêver. Votre comportement qui consiste à lancer des bouteilles, des gobelets pleins pendant le jeu et sur la pelouse est inadmissible", a-t-il lancé au micro.

Ces incidents exposent le club à des sanctions, le réglement prévoyant un éventail disciplinaire allant d'une amende au huis clos. "J'espère qu'il y aura des sanctions, car on ne peut pas permettre des choses comme ça", a fulminé le défenseur marseillais Leonardo Balerdi. Après douze minutes, le match a repris. Marseille s'est finalement imposé 3 à 2.

Dall'Olglio : "Un petit peu triste de voir ce genre de choses"

Selon le diffuseur Prime Video, la personne qui a lancé la bouteille sur Rongier a été arrêtée et évacuée de l'enceinte. "C'est toujours regrettable car ça pénalise tout le monde. L'arbitre a fait ce qu'il devait faire. C'est toujours un petit peu triste de voir ce genre de choses, ce sont des choses qu'on ne devrait plus revoir. Il faut que tout le monde fasse un effort", a réagi l'entraîneur de Montpellier Olivier Dall'Oglio, au micro de Prime.

Ce derby s'est joué dans un stade soumis à une jauge maximale de 13.500 places (sur 22.000), décidée par le préfet de l'Hérault face à la circulation active du coronavirus dans la région. Ce week-end coïncide avec le retour des supporters dans les stades, après sept mois de huis clos.