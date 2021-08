Montpellier-OM: la surprise de Delort, qui a eu "l’impression de jouer à l’extérieur"

Alors que le match de clôture de la première journée de Ligue 1 entre Montpellier et Marseille (2-3) a été marqué par des jets de projectiles à la Mosson, le capitaine et attaquant local s’est plaint d’avoir eu la sensation d’évoluer à l’extérieur vu le nombre de Marseillais en tribunes.

Un arrêt temporaire de la rencontre. Le milieu de terrain marseillais Valentin Rongier blessé à la tête. Deux personnes interpellées. Le match de clôture de la première journée de Ligue 1 entre Montpellier et Marseille (2-3), qui a vu l’OM s’offrir la victoire en renversant un scénario mal embarqué grâce à un doublé d’un Dimitri Payet bouillant pour ce début de saison, a été marqué par les mauvais gestes du public de la Mosson.

Mais pour le capitaine des locaux, Andy Delort, c’est surtout la répartition des tribunes qui est à souligner avec des locaux dépassés par l’afflux de supporters olympiens venus voir la première de leurs troupes. De quoi surprendre Delort même si la chose arrive souvent pour les équipes pas trop éloignées géographiquement de la Canebière. "C’est un beau spectacle même si on a eu l’impression de jouer à l’extérieur dans ce match, a lancé l’international algérien devant les médias. On ne s’attendait pas trop à ça. Ça fait bizarre. Il y avait plus de Marseillais que de Montpelliérains."

"Une très belle équipe de Marseille"

Au-delà du manque de soutien ressenti à la maison, l’attaquant héraultais regrettait le scénario d’une rencontre où le MHSC a mené par deux buts d’écart en première période (2-0) grâce à Luan Peres (contre son camp) et Gaëtan Laborde avant de s’écrouler en seconde derrière un but de Cengiz Ünder et les deux de Payet. Sans oublier de souligner les qualités de cet OM qui entame sa campagne en championnat par un succès.

"On a subi en début de match, puis on marque deux fois, rappelle Delort. C'est frustrant de prendre ce but sur le coup de pied arrêté (coup franc de Payet, ndlr). On a poussé à la fin, c'est vraiment dommage. Mais on est tombé sur une très belle équipe de Marseille. Elle est usante, notamment par les un contre un sur les côtés. Au bout d'un moment, on a fini par craquer. Il aurait fallu tuer le match. Après son premier but, l'OM a pris le dessus sur le plan mental." Facilité, sans doute, par la présence de ses nombreux supporters à la Mosson.