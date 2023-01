Montpellier-OM: Marseille joue à se faire peur mais conforte sa place sur le podium

Quatre jours après sa démonstration contre Toulouse au Vélodrome (6-1), l'Olympique de Marseille est allé s'imposer sur la pelouse de Montpellier ce lundi pour le compte de la 17e journée de Ligue 1 (2-1). Grâce à cette victoire, la quatrième consécutive en championnat, les Phocéens sécurisent leur troisième place.

Quatre à la suite pour l'Olympique de Marseille. Après s'être offert Lyon (1-0) et Monaco (3-2) avant la trêve de la Coupe du monde, puis Toulouse (6-1) la semaine passée, les Phocéens ont fait tomber Montpellier ce lundi soir pour le compte de la 17e journée de Ligue 1 malgré une frayeur en fin de match (2-1).

Trois jours après sa démonstration au Vélodrome contre le TFC, l’OM se pointait à la Mosson avec l’objectif de garder le rythme effréné de Lens, tombeur du PSG dimanche soir (3-1). Face à des Héraultais qui ont parfaitement relancé leur saison en battant Lorient à l’extérieur la semaine passée (2-0), les ciel et blanc ont eu la maitrise du ballon en première période mais mille peines à se créer des occasions franches.

Au cours des 45 premières minutes, la seule grosse alerte sur les buts du MHSC est venue d’un centre-tir de Jonathan Clauss (19e). Alors que le piston marseillais a vraisemblablement manqué son geste, Jonas Omlin a été obligé de s’employer pour détourner le ballon sur sa barre transversale.

Quelques minutes après avoir été si proche de débloquer la situation, Clauss a dû céder sa place (25e) sur blessure. Le latéral droit, très actif dans son couloir, s’est plaint de l’adducteur gauche après un duel avec Stephy Mavididi et a laissé sa place à Issa Kaboré en boitant et grimaçant. Reste à connaître la nature exacte de sa blessure afin de déterminer une éventuelle durée d’absence, même si les images ne laissent rien présager de bon.

Tavares co-meilleur buteur marseillais en Ligue 1

Légèrement dominateurs mais peu dangereux dans la zone de vérité, les Phocéens ont réussi à débloquer la situation dès le retour des vestiaires grâce à Nuno Tavares. Sur un centre de Cengiz Ünder, Jordan Veretout voit sa tête repoussée par Omlin. Mais le piston portugais a bien suivi, prend le temps de contrôler et envoie une lourde frappe dans la lucarne héraultaise (1-0, 47e). Avec cinq réalisations en Ligue 1 depuis le début de la saison, il revient à hauteur d'Alexis Sanchez au classement des meilleurs buteurs marseillais en championnat.

Les Montpelliérains ont rapidement tenté de réagir, en obligeant notamment Eric Bailly, de retour à une place de titulaire pour la première fois depuis le Classique contre le PSG le 16 octobre dernier, à sortir un ballon très chaud devant Arnaud Nordin (56e). Mais les Marseillais ont réussi à faire le break dans la foulée, encore grâce à un l'un de ses défenseurs. Sur un corner bien frappé par Cengiz Ünder, une nouvelle fois dans un bon coup, Chancel Mbemba met une grosse pression au second poteau et pousse Maxime Estève à inscrire un but contre son camp (2-0, 61e).

Alors que Montpellier n'a pas cadré une seule frappe pendant 90 minutes (huit tirs au total), les Marseillais ont d'abord cru gérer leur avance dans la dernière demi-heure. Pour la première fois depuis le beau parcours des Bleus au Qatar, Mattéo Guendouzi, le tout nouveau vice-champion du monde, est entré en jeu à la place de Dimitri Payet à la 66e minute de jeu.

L'OM a perdu le fil en fin de match

Mais, en fin de rencontre, alors qu'ils avaient le match en main, les Marseillais ont quelque peu perdu le fil. Nuno Tavares s'est d'abord rendu coupable d'un très vilain geste en balayant Arnaud Souquet par derrière. Alors qu'un début d'échauffourée entre le Portugais et Christopher Jullien a éclaté, l'arbitre a décidé de lui infliger un carton rouge direct après vérification à la vidéo.

Dans la foulée de cette expulsion, Pau Lopez a complètement manqué sa sortie aérienne et a concédé un penalty après avoir heurté des deux poings la tête de Béni Makouana. Téji Savanier a transformé avec sang froid (90+1), mais les Olympiens ont tenu bon, dans la douleur.

Avec cette quatrième victoire consécutive en Ligue 1, l'OM garde sa troisième place et maintient ses distances avec Monaco, quatrième à trois points. Les hommes d'Igor Tudor, qui restent à quatre points de la deuxième place de Lens, ont maintenant rendez-vous avec Hyeres (N2) en 32e de finale de Coupe de France, samedi à 15h30.