Montpellier-PSG: les compos avec Soler en soutien de Mbappé et Messi

Décevant depuis la reprise du championnat, le PSG se déplace ce mercredi (21h) à Montpellier pour le compte de la 21e journée de Ligue 1. Sans Neymar ni Marco Verratti.

Retour au terrain pour le PSG. Après une fin de mercato très agitée, entre le gros couac autour d’Hakim Ziyech et la non venue de Milan Skriniar, le club de la capitale a rendez-vous à la Mosson ce mercredi soir pour y défier Montpellier (21h) à l’occasion de la 21e journée de Ligue 1.

Une réaction est attendue après les prestations décevantes des dernières semaines. Depuis la fin de la Coupe du monde au Qatar, les coéquipiers de Kylian Mbappé ont notamment été battus par Lens (3-1) et Rennes (1-0). Dimanche, ils n’ont pas fait mieux qu’un match nul, au Parc, face au Stade de Reims (1-1), après avoir rendu une nouvelle copie plus que moyenne.

Ramos sur le banc

Résultat, ils ne comptent que trois points d’avance sur leur dauphin Sang et Or, qui reçoit de son côté l’OGC Nice (21h) à Bollaert. "On doit retrouver rapidement un meilleur jeu, mais je ne dirais pas qu'il y a urgence. Il arrive dans une saison qu'il y ait une mauvaise période, je crois que c'est le cas. Janvier n'a pas été bon, travaillons pour que février soit meilleur. On doit retrouver ce qu'on le voyait très souvent les premiers mois, on doit retrouver le goût des efforts pour les autres", a martelé Christophe Galtier, qui se retrouve privé de Neymar, ménagé pour cause de fatigue musculaire, et de Marco Verratti, suspendu après son rouge reçu contre Reims.

Presnel Kimpembe et Nordi Mukiele, en phase de reprise, manquent aussi à l’appel. Sergio Ramos, pressenti sur le banc, est bien titulaire avec Marquinhos en charnière. Danilo Pereira prend place au milieu, où Vitinha accompagne Fabian Ruiz. Kylian Mbappé et Lionel Messi sont alignés devant et soutenus par Carlos Soler. Ce 4-4-2 losange laisse Hugo Ekitike sur le banc. En face, Montpellier (14e) reste sur un succès à Auxerre (2-0), qui a mis fin à une série de trois défaites. Romain Pitau doit composer avec les absences de Wahbi Khazri et Elye Wahi, suspendus.

La compo de Montpellier :

Lecomte – F.Sacko, Kouyaté, Jullien, Estève, Maouassa – Savanier, Chotard, L.Leroy –Germain, Mavididi

Remplaçants :

B.Kamara, Tchato, Halhal, M.Sakho, Ferri, Fayad, Gueguin, Nordin, Faye

La composition du PSG :

Donnarumma – Hakimi, Marquinhos, Ramos, Nuno Mendes – Ruiz, Danilo, Vitinha – Soler - Messi, Mbappé

Remplaçants :

Rico, Bernat, Pembélé, Bisthiabu, Renato Sanches, Zaïre-Emery, Gharbi, Housni, Ekitike