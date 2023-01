PSG: "Ils sont totalement entraînables", Rothen défend le trio Messi-Neymar-Mbappé

Alors que l’association au PSG de Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé est de plus en plus pointée du doigt, notamment pour leur faible implication défensive et la difficulté à les manager, Jérôme Rothen a estimé que le trio est plus facile à gérer qu’on ne le pense.

Avec deux défaites (Lens et Rennes) ainsi qu’un match nul (Reims) au mois de janvier, le Paris Saint-Germain traverse une période délicate. Et, forcément, tous les regards se tournent vers son trio de stars. Alors que Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé sont dans l’oeil du cyclone, certains observateurs estimant que les trois joueurs ne peuvent pas être alignés ensemble, Jérôme Rothen a tenu à tordre le coup à ce qu’il considère comme une idée reçue.

"Ils sont totalement entraînables et je trouve ça incroyable qu’on fasse des débats là-dessus et que certains disent qu’on ne peut pas gagner avec ces joueurs-là, a tranché l’ancien Parisien dans l’émission Rothen s’enflamme ce mardi sur RMC. Qu’on ait pas envie d’y toucher avant un match, je trouve ça totalement justifiable par les stats incroyables de ces joueurs-là. Après, il y a la forme du moment. C’est en ce sens que je dis qu’ils sont entraînables. L’entraîneur, c’est quand même lui qui les voit tous les jours à l’entraînement, qui voient comment ils sont investis."

>> Les podcasts de Rothen s'enflamme

"C’est arrivé à tous les joueurs d’être moins bien physiquement ou moins bien mentalement, a poursuivi Rothen. Psychologiquement, il y a peut-être aussi une lassitude, et on le voit sur les prestations et sur l’attitude de Leo Messi. Mais il n’y a pas mieux placés que Christophe Galtier et son staff pour s’en rendre compte. Il les a tous les jours. Nous, on ne peut pas se rendre compte de ça. Pour moi, la chose essentielle c’est que, quand Christophe Galtier fait une équipe, c’est qu’il se dit ‘je vais gagner avec cette équipe-là’."

Rothen: "Qu’est-ce qui va arriver si tu sors Messi ?"

A chaque contre-performance du PSG, de nombreuses voix s’élèvent pour regretter que Christophe Galtier ne sorte pas l’une de ses trois stars offensives. De l’avis de Rothen, cette situation n’est en aucun cas subie par le coach parisien, qui choisit délibérément de ne pas toucher au trio. Ce qui n'empêche pas le consultant RMC Sport d'estimer que Gatier fait "une erreur".

"Sur le match de Reims, tu vois d’entrée qu’il y a beaucoup de joueurs qui manquent d’investissement, de don de soi, de courses, d’agressivité. A la mi-temps, il n’y a rien qui l’oblige à garder les joueurs sur le terrain ! Que tu t’appelles Messi, Soler, Hakimi ou Bernat, si le mec tu penses qu’il n’est pas concerné, t’as le droit de le sortir à la mi-temps. Qu’est-ce qui va arriver si tu sors Messi ? Tu crois que Messi il va dire 'attends, tu me sors moi alors que j’ai été bon sur le terrain' ? Non, tout le monde t’as vu mauvais, il ne va rien lui dire. Pourquoi Galtier ne le fait jamais alors ? Eh bien parce que je pense qu’il n’en a pas envie et c’est là qu’il fait une erreur.'