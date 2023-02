Montpellier-PSG: les images de Mbappé boitant à sa sortie du stade

Sorti dès la 21e minute de jeu lors de Montpellier-PSG (1-3) mercredi, Kylian Mbappé a quitté le stade de la Mosson en boitant, comme le révèlent des images de Canal+.

L’inquiétude est de mise pour Kylian Mbappé, remplacé dès la 21e minute du match entre Montpellier et le PSG (1-3), mercredi. L’attaquant s’est blessé après avoir reçu un tacle de Léo Leroy. S’il a tenté de poursuivre le match, il s’est vite résolu à quitter le terrain et à céder sa place à Hugo Ekitike. Le contact a eu lieu sur la jambe droite mais le joueur s’est plaint d’une douleur derrière la cuisse gauche en quittant le terrain. Il a confié avoir "trop mal", comme le montrent des images captées par Canal+ dans le couloir du vestiaire aussitôt après sa sortie.

Quelques heures plus tard, de nouvelles images ont filtré de sa sortie du stade. Au moment de passer en zone mixte, l’international français est apparu encore boitant sans dire un mot aux journalistes présents. Son état de forme interpelle à 12 jours du 8e de finale aller de la Ligue des champions contre le Bayern Munich (14 février, 21h, sur RMC Sport).

Christophe Galtier, son entraîneur, ne s’est toutefois pas montré trop alarmiste sur sa star. "Il a pris un coup au genou, derrière la cuisse. On va voir", a indiqué Christophe Galtier après la rencontre au micro de Canal+. "Il a une douleur aussi sur le muscle, a ajouté le technicien sur Amazon Prime Vidéo. On pense que ce n'est pas trop grave."

"Pas trop d'inquiétude" pour Galtier

"Pas trop d'inquiétude, a encore insisté Galtier en conférence de presse. C'est une contusion ou un hématome, on ne sait pas encore. Pareil que Sergio, avec l'enchaînement des matches on ne veut pas prendre de risques avec un calendrier très chargé, ça ne paraît pas très grave ni l'un ni l'autre. On verra bien. Sur un des duels, Kylian a pris un coup derrière le genou et sur le muscle."

L’entraîneur parisien a perdu un autre joueur prématurément, mercredi: Sergio Ramo, sorti après un choc à la tête et une douleur à l’adducteur gauche. La blessure de Mbappé s’ajoute à une soirée très compliquée pour le champion du monde 2018 qui avait manqué deux penalties lors de son temps passé sur le terrain.