Mort d'Emiliano Sala: une audience sur le fond entre Nantes et Cardiff pourrait se tenir mi-2024

Le tribunal de commerce de Nantes a fixé jeudi le calendrier du contentieux opposant Cardiff City et le FC Nantes pour les préjudices du décès accidentel d'Emiliano Sala en 2019, avec une audience sur le fond qui pourrait intervenir lors du second trimestre 2024.



Réunis au tribunal de commerce de Nantes ce jeudi, le FC Nantes et Cardiff City sont désormais fixés au sujet du calendrier du contentieux les opposant depuis la mort de l'Argentin Emiliano Sala, en janvier 2019, à bord de son avion, censé rallier les deux villes dans le cadre de son transfert, mais qui s'est écrasé en mer au nord de Guernesey.

Le FC Nantes devra déposer ses pièces le 23 novembre prochain, le club gallois le 25 janvier 2024 puis, le 21 mars 2024, si toutes les pièces sont jugées "en état", une date d'audience de plaidoirie sera fixée, sans doute avant le mois de juin 2024, a-t-on appris lors de l'audience de "mise en état" jeudi après-midi.

Cardiff met sa descente en Championship sur le dos de la mort de Sala

Selon l'assignation devant le tribunal de commerce que l'AFP a pu consulter, Cardiff City réclame 100 millions d'euros au FC Nantes au titre des pertes de revenus subies par le décès tragique de l'Argentin, plus de sept millions d'euros au titre du préjudice subi lié à son transfert et deux millions d'euros au titre du préjudice "réputationnel".

"La somme de 100 millions d'euros correspond à la perte que représente le passage de la division 1 à la division 2 pour le club", a expliqué à l'AFP Me Céline Jones, qui défend les intérêts de Cardiff City. "Si Sala avait pu jouer, il aurait forcément marqué des buts entre janvier et juin 2019 et Cardiff serait resté en première division. Il serait irréaliste de penser qu'il n'aurait marqué aucun but", a-t-elle ajouté.

Cardiff repose son argumentaire sur le fait que le FC Nantes a la responsabilité du vol tragique d'Emiliano Sala entre Nantes et Cardiff. "Notre position n'a pas varié depuis quatre ans: c'est Nantes qui a manqué à ses obligations de surveillance de son agent, Willie McKay, qui a organisé un vol privé pour Emiliano Sala, alors que nous lui avions proposé un vol commercial", a expliqué l'avocate du club gallois.

Nantes rappelle que Cardiff a essuyé des déconvenues judiciaires

Les avocats du FC Nantes, Jérôme Marsaudon et Louis-Marie Absil, estiment eux que le club de la capitale galloise se montre "jusqu'au-boutiste dans toutes ses procédures". "Cardiff mène une stratégie très offensive et très guerrière contre le FC Nantes depuis la mort d'Emiliano Sala", indiquent ces derniers, rappelant que le club gallois a déjà été "désavoué par la Fifa (commission du statut du joueur) avant d'échouer devant le Tribunal arbitral du sport (TAS) et le tribunal fédéral suisse".

"La très grande imagination de Cardiff a systématiquement été sanctionnée par les tribunaux et nous apporterons tous les éléments juridiques et factuels pour répondre à cet énième stratagème", ont ajouté les avocats. Ils précisent que Cardiff n'a pas encore payé au FC Nantes la totalité de l'indemnité de transfert du joueur argentin, qui s'élevait à 17 millions d'euros. Selon les avocats, le club n'aurait acquitté que le premier tiers de ce montant soit six millions d'euros.