Mort de Bernard Tapie: la magnifique anecdote de son petit-fils sur l'OM

Les obsèques de Bernard Tapie, ce vendredi à Marseille, ont été marquées par le discours poignant tenu par son petit-fils Rodolphe, qui a partagé une belle anecdote rappelant le lien si fort qui unit sa famille à l'OM.

L’émotion était immense ce vendredi à Marseille pour les obsèques de Bernard Tapie. Du Vieux-Port à La Major, une foule immense s'était donnée rendez-vous pour accompagner le convoi funéraire de l'ex-homme d'affaires et ancien président de l'OM (1986-1994), décédé dimanche dernier à 78 ans des suites d’un cancer. La messe donnée en sa mémoire a donné lieu à des moments particulièrement touchants, notamment quand le petit-fils du "boss", Rodolphe, a raconté une anecdote au sujet de son propre fils lors d’un discours poignant.

"Allez Manchester !"

"Daddy, je suis si fier de t’avoir offert ton arrière-petit-enfant : mon fils Hugo, sept ans, que j’ai aussi guidé vers le chemin de la raison. Comme un mardi, en rentrant de l’école, alors que j’étais en train de faire à manger et de regarder l’avant-match de Ligue des champions. Il me demandait alors: ’Papa, c’est quoi le match ce soir?’. Un peu blasé, parce qu’il n’y avait pas l’OM, je lui répondais ‘Paris-Manchester…’ D’un petit sourire au coin de la lèvre, il me lançait: ’Allez Manchester !’ Daddy, j’ai réussi, c’est un Tapie", a confié le petit-fils du "Boss".

"Tu es chez toi ici, maintenant, à Marseille. Chez moi, chez nous. Avec Hugo, nous irons t’embrasser tous les samedis et te conter les exploits de notre cher club, celui que tu as propulsé sur le toit de l’Europe un soir de 26 mai 1993 : l’OM. Tu seras à jamais le premier", a-t-il conclu en référence à la victoire en Ligue des champions, qui reste à ce jour la seule décrochée par un club français. Un sublime hommage suivi d’une salve d’applaudissements dans la cathédrale et en-dehors, où de nombreux supporters marseillais réunis sur le parvis ont pu écouter les discours via des haut-parleurs. La veille, ils avaient pris la direction du Vélodrome pour dire adieu à leur ancien dirigeant.