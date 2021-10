Mort de Bernard Tapie: Moscato raconte son expérience au théâtre avec le "boss"

Vincent Moscato a partagé la scène du Théâtre de Paris avec Bernard Tapie en 2008. Les deux personnalités étaient à l’affiche de la célèbre pièce "Oscar". Et notre consultant en garde d’excellents souvenirs, comme il l’a raconté sur RMC.

Il animait déjà le Moscato Show sur RMC à l’époque. Dès la fin de l’émission, Vincent Moscato enfourchait son scooter pour foncer au 15 rue Blanche, dans le 9e arrondissement. C’est là, au Théâtre de Paris, qu’il a participé à la célèbre pièce comique "Oscar (de Claude Magnier), mise en scène en 2008 par Philippe Hersen. Aux côtés notamment de Bernard Tapie et de sa fille Sophie. L’ancien président de l’OM, décédé ce week-end des suites de son cancer, y interprétait le rôle de Bertrand Barnier. Moscato jouait lui un brigadier. Et notre consultant garde un excellent souvenir de cette aventure sur les planches en compagnie du "boss".

"J’ai joué 80-90 fois à peu près avec lui, a-t-il expliqué sur RMC. C’était un drôle de mec, une personnalité incroyable. Il était débordant d’énergie. Des fois, il rentrait (sur scène) alors que ce n’était pas à lui de rentrer. Une fois, en entrant, il a sauté sur le canapé! On l’a regardé… Et il a compris, il a dit: ‘A tout à l’heure!’. Et il est reparti. Le public était mort de rire. Des fois, il était dans les coursives en train de parler au téléphone avec untel ou untel, il ne s’arrêtait jamais. Je me souviens, il avait toujours un peignoir en satin, un peu bleu-violet, et il arrivait en me disant: ‘Ah, t’es là toi’. Et hop, on attaquait. Je prenais le bâton du brigadier et j’envoyais la séquence. C’est un très beau souvenir."

"Je le faisais couiner"

Un souvenir marqué par l’omniprésence de Tapie, parfois encombrante mais toujours passionnée. "La mise en scène, c’était lui, s’amuse Moscato en y repensant. Il se chargeait de tout. Il disait: ‘Là, tu devrais dire ça’. Par contre, des fois, il était pénible à cause de ça. Il mangeait la pièce, il te coupait. C’était une énorme personnalité. J’ai beaucoup ri avec lui. Je lui mettais des branlées quand je le massais, je te jure! Il hurlait sur la planche. Je le faisais couiner, tu ne peux pas savoir! Comme il était quand même un peu pénible aux répétitions, il gueulait, je lui mettais doucement le pouce dans les côtes. Et je lui disais: "Alors, maintenant, comment on fait?". Il gueulait et le public en redemandait. Il aimait ça, il aimait faire la comédie."