Mort de Christophe Revault: une minute de silence avant Rennes-PSG

Les joueurs de Rennes et du PSG ont observé une minute de silence en hommage à Christophe Revault avant le début de la rencontre, ce dimanche soir.

En préambule de la rencontre entre le Stade Rennais et le PSG, les joueurs et les staffs des deux équipes ont respecté une minute de silence en hommage à Christophe Revault, décédé vendredi à 49 ans. L’ancien gardien de but avait porté les couleurs des deux clubs durant sa carrière professionnelle.

Ancien joueur du PSG et de Rennes

Christophe Revault a d’abord joué au Paris Saint-Germain, lors de la saison 1997-1998. Il avait ensuite connu deux passages au Stade Rennais, d’abord entre 1998 et 2000, juste après son aventure parisienne, puis plus tard dans sa carrière, le temps d’une saison durant laquelle il n’aura disputé qu’un seul match, en 2006-2007.

Lionel Charbonnier, ancien gardien de l’équipe de France et de l’AJ Auxerre notamment, a également raconté sur RMC son émotion après le décès d’un ancien collègue. "'Dans ta carrière, tu grandis parce que t’as de supers coéquipiers, mais aussi parce que t’as de supers adversaires. Et Christophe en faisait partie…", a-t-il confié. Tout le week-end, la mémoire de Christophe Revault aura été saluée par les acteurs du football.