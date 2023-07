Mort de Nahel: les South Winners appellent à "cesser immédiatement les actes de destruction" de Marseille

Face à la multiplication des émeutes aux quatre coins de l'Hexagone, et particulièrement à Marseille, depuis le décès du jeune Nahel, les South Winners - groupe de supporters de l'OM - ont lancé un appel au calme dans un communiqué très offensif.

Alors que les violences urbaines se multiplient depuis mardi et le décès du jeune Nahel à Nanterre, les South Winners ont lancé à Marseille un appel au calme pour "demander aux jeunes marseillais qui se trouvent emportés par ce déferlement de violence gratuite et totalement inutile de faire preuve de sagesse et de retenu et de cesser immédiatement ces actes de destruction de notre ville".

Dans un communiqué très offensif, le groupe de supporters de l'OM estime que les casseurs salissent "la mémoire de ce jeune adolescent" et divisent une "ville qui incarne un pluralisme cosmopolite unique" qui unit tous les Marseillais, "de la sphère privée au stade Vélodrome qui prône le respect de la famille marseillaise, de ses valeurs et la tolérance de chacun." Et d'ajouter: "Rien ne saurait justifier une telle violence."

"Notre ville saigne"

Dans leur communiqué, les South Winners condamnent "avec fermeté ces actes de vandalisme", tout en implorant les Marseillais "de maîtriser et canaliser" leur colère. "Marseille est une terre d'accueil, un port ouvert sur la Méditerranée et le monde qui, depuis plus de 2.600 ans, se distingue par ses hauts faits, et notre ville saigne face à ces actes de pillages et de violence débridée, poursuivent-ils. Ne donnons pas du grain à moudre à tous les vautours des extrêmes qui se frottent déjà les mains et se réjouissent de ce chaos et de l'emballement médiatique autour de ces faits."

Pour cette quatrième nuit de violences urbaines, Marseille est devenu l'épicentre de la contestation avec de nombreux magasins pillés, ainsi que des tirs de mortiers d'artifice.