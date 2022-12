Mort de Pelé: Dante, Tetê, Galtier, Blanc... Les acteurs de la Ligue 1 rendent hommage au Brésilien

Le "Roi" Pelé est décédé ce jeudi soir à l’âge de 82 ans. Depuis la disparition de la légende brésilienne, les hommages pleuvent en Ligue 1.

L’onde de choc n’a pas épargné la Ligue 1. Alors que le "Roi" Pelé est décédé ce jeudi soir à l’âge de 82 ans après s’être longtemps battu contre un cancer, les acteurs du championnat de France ont multiplié les hommages. En commençant par les compatriotes de la légende brésilienne.

>> Mort de Pelé: toutes les infos et réactions EN DIRECT

Dante, Girotto, Tetê... L'émotition des Brésiliens

"On était très touchés parce que c’était juste avant l’échauffement, a confié Dante jeudi soir après le match entre Nice et Lens (0-0). Tout le monde sait ce que représente Pelé pour nous, pour notre pays. C’est quelqu’un qui a marqué l’histoire du foot et du sport. Maintenant, il faut lui rendre un grand hommage, parce que c’est un Monsieur qui a fait rêver beaucoup de gens et qui a inspiré beaucoup de joueurs devenus professionnels grâce à lui."

"C'est un choc, a appuyé Tetê, présent à la conférence de presse de l’Olympique Lyonnais ce vendredi midi. Il a révolutionné le football. J'ai souvenir de son match à la Coupe du monde à 17 ans quand il fait passer le ballon au-dessus du défenseur et marque un but fantastique. Le pays est triste. Le Brésil est meurtri car c'est quelqu'un qui a révolutionné le football et notre pays. Le Brésil est en deuil. On se doit de continuer ce qu'il avait mis en place."

Kombouaré: "C’est énorme quand vous connaissez les conditions de jeu de l’époque"

Du côté du FC Nantes, Andrei Girotto, le défenseur brésilien des Canaris, a mis en avant l'aspect intemporel du triple vainqueur de la Coupe du monde. "Pelé c’est le roi du football, il a révolutionné le foot avec ses dribbles et ses buts. Aujourd’hui, tout ce que font les grands joueurs, Pelé le faisait à son époque. Il était vraiment au-dessus de tout le monde. Il n’y aura jamais un joueur comme lui. S’il jouait aujourd’hui, il serait quand même au-dessus de tout le monde."

Au-delà des joueurs, les techniciens de l’élite ont également eu une pensée émue pour Pelé. "Il faut surtout se dire que c’est énorme quand vous connaissez les conditions de jeu de l’époque, a estimé Antoine Kombouaré. Au niveau de l’arbitrage, j’ai vu des séquences avec des attentats. Jouer à cette époque et marquer autant de buts, c’est exceptionnel. Aujourd’hui, les joueurs sont protégés. Je ne sais pas comment il a fait pour marquer autant de buts et jouer aussi longtemps. Respect", a conclu le coach nantais.

Blanc invite ses joueurs à "aller sur Youtube"

A l’Olympique Lyonnais, Laurent Blanc a tenu à s’assurer que l’ensemble de ses joueurs se rendent compte de ce que représente celui que beaucoup considèrent comme le meilleur joueur de tous les temps: “Quand j’ai appris ça, j'ai fait un petit truc dans le vestiaire. Aux joueurs qui ne l’avaient jamais vu jouer, je leur ai dit d’aller sur Youtube, a indiqué le technicien rhodanien. Un génie du football. Les premières images du football pour moi, c'est sûrement lui. Je l'ai rencontré en 2018. C'est un grand monsieur qui s'en va."

“Il était précurseur dans le jeu, précurseur sur le plan athlétique, a quant à lui insisté Christophe Galtier lors de la conférence de presse du Paris Saint-Germain. Il a accompagné toutes les générations et il accompagnera encore longtemps les autres générations." L’émotion de l’ensemble des acteurs de la Ligue 1 en est la preuve.