Mort de Pelé: pourquoi le "Roi" n'a jamais gagné le Ballon d'or

Pelé est mort ce jeudi à Sao Paulo à l’âge de 82 ans. Malgré trois titres décrochés à la Coupe du monde et de nombreux buts pendant sa carrière, le 'Roi' n’a jamais remporté le moindre Ballon d’or. La faute à un point de règlement.

Un joli symbole. Le Ballon d’or a été décerné pour la première fois en 1956 à l’Anglais Stanley Matthews alors que la même année, un jeune phénomène a débuté sa carrière avec les seniors sous le maillot de Santos au Brésil. A même pas 16 ans, celui qui deviendra ensuite le 'Roi' Pelé jusqu’à sa mort ce jeudi 29 décembre 2022 a débuté chez les pros sous les couleurs du Peixe et a rapidement fait parler de lui.

Mais à la fin de sa carrière, 21 ans plus tard à New York, et malgré ses trois sacres mondiaux, l’attaquant de la Seleçao n’a jamais été récompensé d’un Ballon d’or. Seul joueur à avoir remporté la Coupe du monde à trois reprises, auteur de plus de 1000 buts pendant sa carrière et auréolé de nombreux trophées pendants sa riche aventure sur les terrains, Pelé n’a jamais glané la plus prestigieuse des récompenses individuelles. Une situation qui s’explique tout simplement par le règlement du Ballon d’or à l’époque où seuls les footballeurs européens pouvaient être sacrés.

Pelé recordman officieux?

A l’image de Diego Maradona, privé du Ballon d’or pour la même raison, Pelé a donc potentiellement été privé de plusieurs trophées individuels pendant ses années de gloire. Si les joueurs évoluant en Europe (de toutes nationalités) ont pu être récompensés à partir de 1995, il a fallu attendre 2007 pour que le Ballon d’or soit remis au meilleur joueur du monde sans distinction de nationalité ou de club.

En 2013, pendant sa période d’association avec la Fifa, France Football a finalement attribué un Ballon d’or "d’honneur" à la légende auriverde pour l’ensemble de sa carrière "en reconnaissance de ses performances extraordinaires et de tous les services qu'il a rendus au sport" comme l’expliquait alors Sepp Blatter, le président de l’instance internationale.

Dans un numéro spécial en octobre 2015, le magazine France Football a même listé les années où Pelé aurait remporté le Ballon d’or en vertu de la nouvelle réglementation. Le Brésilien aurait ainsi été récompensé à sept reprises (1958, 1959, 1960, 1961, 1963, 1964 et 1970) dont deux fois après des titres mondiaux. Un total qui lui permettrait d’être le codétenteur du record avec l’Argentin Lionel Messi.