Mort de Pelé: Payet a tenté plusieurs fois la feinte mythique du Roi

Interrogé sur la disparition du Roi Pelé jeudi après la victoire de l’OM face à Toulouse (6-1), Dimitri Payet conserve le souvenir de la feinte effectuée par la légende brésilienne en demi-finale de la Coupe du monde 1970.

Il est trop jeune pour l’avoir vu jouer mais Dimitri Payet a bien étudié les exploits du Roi Pelé, décédé jeudi à 82 ans. L’international français a rendu hommage à la légende brésilienne jeudi à l’issue de la large victoire de l’OM face à Toulouse (6-1) en expliquant avoir tenté vainement d’imiter l’un de ses célèbres gestes techniques.

"Je l'ai tenté plein de fois à l’entraînement, en match"

"En tant que joueur, ce que j’ai vu et qui m’a le plus marqué, c’est sa feinte de corps où il laisse passer le ballon face au gardien, confie l’attaquant marseillais. C’est le geste qui m’a le plus marqué du Roi Pelé. Je l'ai tenté plein de fois à l’entraînement, en match. C’est un geste qu’on a voyait très rarement à l’époque et encore aujourd’hui."

Payet fait référence au geste de Pelé lors de la demi-finale de la Coupe du monde 1970 contre l’Uruguay (3-1). Lancé en profondeur par Tostao, Pelé avait alors éliminé le gardien adverse Ladislao Mazurkiewicz en laissant filer le ballon, sans le toucher, dans une sorte de grand pont. Il l’avait récupéré avant de croiser sa frappe qui était venue mourir au ras du poteau. La "feinte Pelé" est née ce jour-là sur cette action de génie… qui n’avait pas abouti à un but. Elle a depuis traversé les générations, comme son exécutant qui restera éternel même auprès de ceux ne l’ayant jamais vu jouer.

"Je n'avais pas des cassettes (de Pelé) mais j’ai regardé beaucoup de reportages et de choses sur son histoire parce que je n’ai pas pu le voir jouer, ajoute Payet. J’ai pu comprendre pourquoi c’était le Roi Pelé."