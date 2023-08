Nantes: huit semaines d'absence pour Lafont, qui souffre d'une côte fracturée

Les examens médicaux passés par le gardien nantais ont confirmé la gravité des blessures occasionnées par le violent choc avec le Toulousain Zakaria Aboukhlal.

Malheureusement pour le FC Nantes, l’intuition d’Alban Lafont était la bonne. La violence du choc avec le Toulousain Aboukhlal, survenu à l’entame de la seconde période dimanche, a engendré de sérieuses blessures. Le gardien des Canaris, sorti sur civière avant d’être envoyé au CHU, où il a passé des examens approfondis, souffre selon son club d’une fracture à une côte et d’une contusion pulmonaire qui a engendré un pneumothorax.

Absent 7 matches ?

Ouest France ajoute que les premiers examens ont écarté la crainte d’un traumatisme cervical, alors que le gardien avait vu sa tête heurter le poteau après ce violent contact. L’absence de Lafont est évaluée à huit semaines, soit près de deux mois. Un éloignement des terrains important qui devrait lui faire manquer pas moins de sept rencontres de Ligue 1, jusqu’à ce déplacement à Strasbourg, prévu le 8 octobre. Lafont pourrait être de retour le 22, pour la réception de Montpellier.

Auteur de l’égalisation à la 62e, le Toulousain Zakaria Aboukhlal a jailli au second poteau pour marquer à bout portant, heurtant de plein fouet Alban Lafont. Le gardien réalisait jusqu’alors un match parfait et s’était déjà montré décisif à plusieurs reprises. Alban Lafont a été remplacé sur le terrain par le Slovène Denis Petric, gardien n°3 la saison dernière, et qui a entamé cette saison son cinquième exercice avec les pros du FC Nantes.

Ce dernier a profité de la suspension que purgeait Rémy Descamps (pour paris sportifs) à l'occasion de ce match pour disputer ses premières minutes avec les pros depuis la saison 2020-2021, le temps d'encaisser un deuxième but toulousain synonyme de première défaite (1-2) à domicile pour les Canaris.