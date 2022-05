Nantes: "Il faudrait les bannir", la colère de Kombouaré après le chant de supporters niçois sur Sala

La soirée de Ligue 1 a été marquée par le dégoût provoqué par certains supporters niçois ayant entonné un chant sur la mort d’Emiliano Sala lors de Nice-ASSE (4-2). Entraîneur de Nantes, vainqueur de Rennes (2-1), Antoine Kombouaré s’est dit scandalisé par ce comportement.

La période est belle pour le FC Nantes. Une Coupe de France décrochée samedi. Un derby remporté face à Rennes (2-1) ce mercredi éloignant le rival régional de la Ligue des champions. L’horizon est dégagé pour les Canaris. Mais une colère pointe chez les Nantais. Elle a été causée par un chant de supporters niçois, toujours ce mercredi, lors du succès des Aiglons face à Saint-Etienne (4-2, 36e journée de Ligue 1). A la 9e minute du match, des supporters de l’OGCN ont détourné l’habituel chant en hommage à Sala de leurs homologues nantais et bordelais.

"C'est un Argentin, qui ne nage pas bien, Emiliano sous l'eau, Emiliano sous l'eau", au lieu de reprendre les paroles traditionnelles: "C'est un Argentin, qui ne lâche rien, Emiliano Sala, Emiliano Sala."

"Je suis scandalisé"

Des propos choquants arrivés aux oreilles d’Antoine Kombouaré qui a confié sa colère: "La connerie humaine n’a pas de limites, je suis scandalisé. Je ne sais pas quoi dire car je risquerais d’être très violent. Ces mecs-là n’ont rien à foutre dans un stade. On aurait ça comme supporters (à Nantes), il faudrait les bannir. Ce sont des gens qui ne doivent plus avoir leur place dans un stade. C’est honteux. Il est parti notre Emiliano. J’ai de la peine pour la famille d’Emiliano. Je savais que parfois les supporters pouvaient être violents, pouvaient être cons mais là ce sont vraiment des ânes. Il n’y a pas de mots pour décrire la connerie de ces gens."

Si les chants sur la mort de Sala entendus lors du match entre Nice et Saint-Etienne sont notifiés dans le rapport de la rencontre, les Aiglons s’exposent à des sanctions de la LFP. D’autant que ces dernières seraient encore plus lourdes sachant que le club azuréen se trouverait en situation de récidive après les débordements de ses supporters en début de saison face à l’OM. Selon nos informations, la LFP surveille déjà de très près ce cas. Si les chants sur la mort de Sala sont notifiés dans le rapport de l’arbitre, le club risque notamment une lourde amende et du huis clos partiel.