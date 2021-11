Nantes: "Il ne travaillait pas", comment Kombouaré a relancé Lafont

Après deux saisons mitigées au FC Nantes, Alban Lafont, décisif samedi à Lille, exprime enfin tout son talent depuis cet été. A deux jours de la réception de l’OM mercredi (21h) lors de la 16eme journée de Ligue 1, l’entraîneur des Canaris, Antoine Kombouaré, explique les raisons de cette renaissance.

Les supporters du FC Nantes attendaient avec impatience la confirmation de son immense talent. Révélé très jeune à Toulouse, Alban Lafont tardait à confirmer les promesses placées en lui par les dirigeants nantais lors de son recrutement en 2019. A l’image d’une équipe nantaise fébrile, le portier passé par la Fiorentina brillait davantage pour son irrégularité qu'à travers ses exploits. Oui mais ça c’était avant qu’Antoine Kombouaré ne prenne les commandes de l’équipe. Depuis l’arrivée du Kanak et surtout depuis la reprise, le gardien de but qui fêtera ses 23 ans le 23 janvier enchaîne les grosses performances.

"Un gardien qui doutait"

Brillant face aux stars du PSG au Parc des Princes (3-1), il a encore été excellent à Lille (1-1) samedi, repoussant le penalty de Jonathan David en deuxième période. Aujourd'hui, le coach nantais n'hésite pas à affirmer qu'Alban Lafont fait partie des "très bons gardiens français au niveau du talent, des meilleurs." Si le gardien nantais s’est relancé depuis plusieurs semaines, il le doit en partie à son coach. "Quand je suis arrivé, j'ai trouvé un gardien en difficulté, qui doutait, se souvient Kombouaré. A l’image de l’équipe. Cette année, en revanche, c'est un grand Alban. C’est un élément très important pour l’équipe sur le terrain et en dehors. Ses performances sont de grande qualité. S’il continue comme ça, je ne doute pas que Deschamps ait un oeil sur lui. Il a fait partie des Espoirs pendant très longtemps. Il (Deschamps) sait qu'il est là. A lui de faire ce qu’il faut pour frapper à la porte."

"Le brassard de capitaine lui

donne des responsabilités et il aime ça"

Mais comment expliquer cette renaissance ? Si Alban Lafont a "franchi un cap", s’il est "plus mûr et a plus confiance en lui", selon Kombouaré, c’est aussi parce que son entraîneur l’a fait travailler et l’a responsabilisé : "Le brassard de capitaine lui donne des responsabilités et il aime ça. Il attendait ça je pense. Il est épanoui. J’attends de lui toujours plus, il ne faut pas qu’il se relâche. Surtout pas."

"Il a retrouvé la confiance"

Alors Kombouaré ne laissera rien passer, comme lorsqu’il est arrivé à la Jonelière au mois de février : "Je me disais : 'Mais ce garçon a du talent, des qualités.' Ce niveau-là, c’est pas possible. En discutant, j'ai vu un garçon qui n’était pas dedans. Il est en grande partie responsable parce que c’est un garçon qui a besoin de travailler. Et il ne travaillait pas. La première chose à faire, c’était de remettre le bleu de chauffe. C’est ce qu’il a fait."

Et ça porte ses fruits: "Depuis qu’il travaille fort et bien, depuis qu’il a des responsabilités, il a retrouvé la confiance, il fait du bon travail. Je suis vigilant car un travail est jugé en fin de saison, sur la durée. Je ferai un bilan au mois de décembre, à la fin des matchs aller et surtout en fin de saison." En attendant, Alban Lafont et les Nantais tenteront de renouer avec la victoire face à l'OM, mercredi soir, au stade de la Beaujoire lors de la 16e journée de Ligue 1.