Nantes: "J'y crois", Kombouaré milite pour voir Lafont avec les Bleus

A la veille de la liste de Didier Deschamps pour le rassemblement du mois de mars, Antoine Kombouaré, l'entraîneur de Nantes, a dit tout le bien qu'il pensait d'Alban Lafont, son gardien de but, qu'il espère voir en équipe de France.

Promis, Antoine Kombouaré n'appellera jamais Didier Deschamps pour lui suggérer de prendre un joueur en équipe de France. "Jamais de la vie, a répondu l'entraîneur du FC Nantes quand il a été interrogé sur le sujet en conférence de presse, ce mercredi. Didier est mon ami mais on ne parle jamais de ça." En revanche, dire publiquement le bien qu'il pense d'un de ses joueurs, Antoine Kombouaré l'a fait concernant son gardien de but Alban Lafont.

"Bien sûr que je milite pour qu'Alban soit en équipe de France, a-t-il expliqué. Pas parce que je l'aime bien mais parce que je le vois tous les jours à l'entraînement, je vois le travail qu'il accomplit, les matchs. C'est un garçon qui postule, mais il y en a beaucoup. C'est à Didier Deschamps et son staff de faire les choix. On attend de voir."

En concurrence avec Areola, Samba...

Appelé chez les Bleus en septembre 2022 pour deux rencontres de Ligue des nations, Alban Lafont avait remplacé dans le groupe Hugo Lloris, blessé à l'époque. Il était toutefois resté sur le banc lors des deux matchs disputés par l'équipe de France, derrière Maignan et Areola dans la hiérarchie. Aujourd'hui, Lloris n'est plus là, Mandanda non plus, et Lafont postule de nouveau à cette place de 3e gardien.

"Moi j'y crois, j'ai confiance", assure Antoine Kombouaré. Mais Lafont n'est pas tout seul. Maignan est destiné à devenir le nouveau numéro un des Bleus, Areola bénéficie d'une ancienneté importante dans le groupe et la concurrence pour le dernier strapontin est coriace avec Brice Samba ou encore Ilan Meslier.