Nantes: un mois décisif pour l'avenir encore flou de Kombouaré

Alors que le contrat d’Antoine Kombouaré arrive à son terme le 30 juin prochain, les dirigeants nantais ont la possibilité de poursuivre l’aventure avec un coach qui a permis aux supporters de retrouver un trophée et des émotions. Le mois qui arrive sera sûrement décisif pour que Waldemar Kita fasse le choix d’une prolongation et de la stabilité.

L’histoire d’amour a repris le 14 février 2021. Pour la Saint Valentin et face au voisin angevin, Antoine Kombouaré retrouve le FC Nantes comme entraîneur après une carrière de joueur débutée sur les bords de l’Erdre à la fin des années 80. Le kanak revient pour sauver un club auquel il doit tout, selon ses propres mots, en sachant avec qui il va travailler. "Je connais l’environnement", disait-il à l’époque en référence à la forte propension du président Waldemar Kita à se séparer de ses entraîneurs et à multiplier les achats de joueurs via l’agent influent Mogi Bayat.

Après le 30 mai 2021 et le barrage gagné face à Toulouse pour éviter la relégation, Antoine Kombouaré a prolongé l’aventure et marqué le parcours du FC Nantes de petites pierres blanches. Depuis un an les supporters nantais sont sur un petit nuage. La saison dernière, les victoires à domicile contre Lens, Paris ou Rennes en championnat et Monaco en demi-finale de Coupe de France ont enflammé la Beaujoire. Puis il y eut ce trophée, 21 ans après le titre de 2001. Les Canaris ont ramené la Coupe de France à la maison après un succès face à Nice.

"La relation quotidienne avec le président n’est pas facile"

Mais en zone mixte après la finale, le coach était revenu sur la relation froide avec son président Waldemar Kita: "On peut avoir des problèmes de relation avec la direction, et moi aussi j’en ai. La relation quotidienne avec le président n’est pas facile. Dès fois, il y a des gueulantes qu’on pousse, et des fois des silences qu’on impose." Kombouaré a coché le choix numéro deux.

Deux jours plus tard dans l’émission Rothen s’enflamme, Waldemar Kita confirmait les fraîches relations. "Il travaille pour moi, mais aujourd'hui je ne travaille pas avec Antoine, c'est Franck (Kita, directeur général délégué du FCN) qui le fait. C'est un petit manque de courtoisie, mais nous sommes dans le football, certaines paroles ne sont pas maîtrisées intellectuellement."

Si ça coince en coulisses, sur le terrain ça fonctionne enfin, après 15 années de pages blanches pour le président Kita. Les Nantais souffrent cette année en championnat, mais le maintien est à portée de main et, surtout, les supporters ont vibré toute la saison avec le retour de la Coupe d’Europe et un parcours conclu il y a trois semaines face à la Juventus de Turin.

Le rêve du doublé en Coupe de France

Un scénario inespéré à l’arrivée du coach. Fin de l’histoire ? Que nenni ! Les jaunes et verts joueront à domicile le 5 avril une nouvelle demi-finale de Coupe de France face à Lyon, avec la possibilité de repartir pour un tour : finale de Coupe de France et pourquoi pas coupe d’Europe la saison prochaine. Tout va donc pour le mieux dans le meilleur des mondes ?

Pas complètement, car dix mois après les petites piques entre Kombouaré et Kita c’est toujours histoire sans parole au FC Nantes. Le dernier mercato a été l’occasion d’observer un vrai changement de politique avec un recrutement issu du travail entre le coach et Franck Kita. En 2019, le père avait une première fois adoubé le fils : "Il y a Franck, qui a acquis de l’expérience. C’est lui l’avenir et c’est dans ce sens-là qu’on doit aller."

En mai dernier, après la finale, il avait confirmé ses propos : "De plus en plus souvent, je serai à distance. Tout ce qui est financier, je peux le régler par téléphone. En revanche, je pense que la gestion du sportif va incomber de plus en plus à Franck et à Philippe Mao (coordinateur sportif), comme ils le font d’ailleurs déjà depuis plusieurs mois. Franck a pris beaucoup de maturité ces dernières années. Et ça va continuer comme ça car j’ai besoin de développer mon activité."

Kombouaré évite le sujet pour le moment

Passionné de foot, le président vit donc avec cette frustration de ne pas avoir son coach au téléphone tous les jours, de vibrer pendant le mercato ou de pouvoir être au cœur du vestiaire. Dans les prochaines semaines, on saura si c’est le choix des émotions pour les supporters et des résultats qui auront fait pencher la balance.

Une deuxième finale de Coupe au stade de France pourrait être décisive dans le choix du président nantais, alors que la grande majorité du club et des joueurs souhaiterait poursuivre dans la même direction. Depuis l’arrivée de Kita en 2007, seul Michel Der Zakarian a passé plus de temps sur le banc qu’Antoine Kombouaré. Le kanak, lui, trace son chemin et ne veut pas évoquer le sujet. "On verra à la fin de la saison." Pas sûr qu’il soit urgent d’attendre.