Equipe de France: Lafont rend hommage à Lloris et vise les Bleus

Alban Lafont (23 ans), gardien du FC Nantes, a rendu hommage à la grande carrière de Hugo Lloris, recordman du nombre de sélections en équipe de France et qui a pris sa retraite internationale. Il postule désormais à une place chez les Bleus.

Il fait partie des noms cités comme représentant l’avenir de l’équipe de France au poste de gardien de but. Alban Lafont (23 ans), auteur d’une nouvelle belle saison avec le FC Nantes, candidate à la sélection après la retraite internationale de Hugo Lloris, lundi. Une annonce qui ouvre la porte à une nouvelle ère et un renouvellement du poste. Lafont a déjà pu tâter la vie de l’équipe de France en étant appelé en septembre dernier pour pallier le forfait de Lloris pour les rencontres de ligue des nations contre l’Autriche (victoire 2-0) et le Danemark (défaite 2-0) sans entrer en jeu.

"C’est sûr que je l’ai dans un coin de ma tête"

Mercredi soir, l’ancien Toulousain a évoqué ce possible futur en Bleus après le nul entre Nantes et Lyon (0-0) lors de la 18e journée de Ligue 1. En adressant d’abord tout son respect à Lloris, recordman de sélections (145) et de capitanats (115) en équipe de France.

"J’aimerais déjà rendre hommage à Hugo Lloris, a-t-il confié sur Amazon Prime. Ce qu’il a fait est phénoménal. Ce qu’il représente au niveau des gardiens de but - que ce soit pour ceux qui jouent ou les jeunes -, c’est un exemple pour tout le monde. Il a magnifiquement bien représenté son pays et peut être très fier très lui."

Le capitaine nantais se projette ensuite sur son cas personnel. "C’est sûr que je l’ai (l’équipe de France) dans un coin de ma tête mais ça passera par mes performances avec le FC Nantes, fait-il remarquer. Je vais travailler dur, essayer d’être le meilleur possible pour y arriver, mais avec calme et sérénité."

Lancé à 16 ans avec les pros à Toulouse, Lafont est depuis longtemps présenté comme un international français en puissance. Il confirme son potentiel ses dernières saisons avec Nantes où il porte le brassard de capitaine et avec qui il est sous contrat jusqu’en 2024. Mike Maignan, actuellement blessé, est favori pour devenir titulaire mais Lafont et Illan Meslier (Leeds) postulent pour les autres places, tout comme Steve Mandanda (Rennes) qui n’a toujours pas pris sa retraite internationale. Alphonse Areola (West Ham) est aussi toujours dans les radars même s’il ne joue pas en club.