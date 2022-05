Nantes: Kita veut "se donner des moyens" pour jouer la Ligue Europa... mais n’exclut pas des départs

Invité de Rothen s’enflamme ce lundi sur RMC, Waldemar Kita, le président du FC Nantes, a exprimé ses ambitions pour la saison prochaine. Avec la volonté d’aligner une équipe compétitive sur la scène européenne, après le sacre en Coupe de France. De quoi s’attendre à un mercato agité durant l’été.

Plus de vingt ans que le peuple jaune attendait ça. Le FC Nantes a basculé dans l’ivresse en remportant la Coupe de France, ce week-end, à l’issue d’une finale accrochée face à Nice au Stade de France (1-0). Un sacre qui offre aux joueurs d’Antoine Kombouaré une qualification européenne pour la saison prochaine. Les Canaris disputeront la Ligue Europa en 2022-2023. Et leur président, Waldemar Kita, espère disposer d’une équipe compétitive pour bien y figurer.

"Il faut se donner des moyens pour que ça marche, a-t-il expliqué dans Rohten s’enflamme, ce lundi sur RMC. On ne voudrait pas se rendre ridicule, donc automatiquement, il faut des joueurs (…) Il y a peut-être une dynamique qui va repartir. On peut construire quelque chose de très fort. Je crois qu’il y a un turnover qui est en train de se faire. On va peut-être se fixer d’autres objectifs."

"Je n’ai donné de bon de sortie à personne"

Le parton du club nantais a également évoqué les possibles départs de certains cadres durant l’intersaison. En plus de Randal Kolo Muani, en fin de contrat, qui va rejoindre l’Eintracht Francfort en Bundesliga. "Je n’ai donné de bon de sortie à personne, assure le dirigeant de 69 ans. Mais il faut reconnaître qu’il y a de la demande. Certains joueurs ont fait un super boulot. Il faut être reconnaissant."

"Avec la Coupe d’Europe, il y a également des joueurs qui vont vouloir venir chez nous. C’est dans les deux sens. Soyons positifs, a-t-il poursuivi. Il y aura des offres, c’est sûr, mais on va discuter avec les joueurs pour les garder le plus possible. Après, il y a des joueurs, il ne faudra pas les freiner dans leur carrière (…) De toute façon, si le joueur veut partir, il partira. Quand une femme ne veut pas de vous…"