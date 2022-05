Coupe de France: pourquoi Waldemar Kita va boycotter la présentation du trophée à la mairie de Nantes

Après la victoire du FC Nantes en finale de la Coupe de France samedi, les joueurs nantais sont attendus ce dimanche à la mairie. Une réception à laquelle ne participera pas Waldemar Kita, qui ne digère toujours pas le projet de stade avorté.

La fête se poursuit pour le FC Nantes. Vainqueur de sa 4e Coupe de France face à Nice au Stade de France (0-1), les Canaris seront de retour à Nantes en début d'après-midi, avant d'être reçus à la mairie à 16h30. Une réception où Waldemar Kita manquera à l'appel. La semaine dernière, dans un entretien dans Presse Océan, le président du club affirmait qu'il n'irait pas "à la mairie pour un éventuel défilé. Mais toute l'équipe et le staff vont y aller. Je n'irai pas car on n'a pas été honnête avec moi, sur le projet de stade et tout un ensemble de choses."

>> Revivez la finale Nice-Nantes

Franck Kita sera là

Après le succès en Coupe de France, Waldemar Kita a fêté son anniversaire à L'Arc, une boîte privatisée où quelques joueurs et des agents. Le président nantais n'a pas digéré l'échec du YelloPark, le nouveau stade. Il en veut beaucoup à la maire de Nantes, Johanna Rolland, qui sera aussi absente ce dimanche en raison du Covid. Cette dernière avait mis fin à son rêve de stade en 2018. Selon RMC Sport, Franck Kita, le directeur général délégué du club et fils du président, sera présent.

À 17 heures, sur la place Foch, les joueurs présenteront le trophée aux supporters sur la plateforme arrière d'un bus à impérial, qui restera statique. Avec cette 4e Coupe de France, les Nantais sont assurés de disputer le Trophée des Champions face au PSG, le 31 juillet à Tel Aviv, et ils sont directement qualifiés pour la phase de groupe de la Ligue Europa 2022-2023.