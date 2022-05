Nantes: Kita assure que Kombouaré n’est "pas du tout" menacé malgré sa sortie musclée

Invité de "Rothen s’enflamme" ce lundi sur RMC, Waldemar Kita a conforté Antoine Kombouaré pour la saison prochaine. Après la victoire en Coupe de France du FC Nantes, l’entraîneur kanak avait pourtant publiquement admis avoir des relations très fraiches avec son président.

Tout juste auréolé d’un titre en Coupe de France, le premier du club depuis 2001, Antoine Kombouaré pourrait-il quitter le FC Nantes dans quelques semaines? C’est en tout cas ce que pourrait laisser à penser la dernière sortie du coach nantais samedi soir au Stade de France, au sortir de la finale remportée par les Canaris face à l’OGC Nice (1-0).

Invité de RMC ce lundi dans "Rothen s’enflamme", Waldemar Kita a réagi aux mots étonnants du Kanak quant au timing, rappelant qu’il lui reste "un an de contrat" (option automatique en cas de maintien) et que le "championnat n’est pas fini". "Il faut attendre un petit peu, pour voir s’il y a démission ou pas démission. On verra après", a-t-il d’abord posé, énigmatique.

>> Toutes les infos sur la Ligue 1 en direct

"C’est un manque de courtoisie"

Avant de revenir quelques minutes plus tard sur la sortie de Kombouaré, que Kita n’a pas forcement appréciée mais qui ne semble pas influer sur le futur proche du coach de 58 ans. "C’est un manque de courtoisie, a-t-il concédé. Si je l’ai mal pris? On sait très bien qu’on est dans le football, certaines paroles ne sont pas maîtrisées intellectuellement. Si ça remet en cause sa présence la saison prochaine ? Pas du tout."

Patron du club depuis 2007, habitué aux relations parfois houleuses avec ses entraîneurs précédents, le président nantais a confirmé son absence de relation avec son coach, plutôt en lien direct avec Franck Kita, actuel directeur général délégué du club. "Je ne vois pas ce qui est freinant. Aujourd’hui, dans un club comme Rennes, M. Pinot n’est pas là au quotidien. Il faut s’organiser pour le futur. Il y a Franck (Kita) qui travaille avec moi depuis 15 ans et qui a pris beaucoup d’autonomie depuis 4, 5 ans. Aujourd’hui, je ne suis plus là au quotidien. Mes sociétés se développent super bien, je dois y penser pour amener l’argent (au FC Nantes). Je suis à 90% à l’étranger. Ce n’est pas évident de tout faire."

Samedi, Antoine Kombouaré avait souligné face aux médias sa relation parfois compliquée avec Waldemar Kita, et les difficultés du club sous sa présidence: "Moi, je ne m'entends pas toujours avec mon président, mais j'ai mis de côté, et ce qui m'intéresse, c'est mon club. La relation de tous les jours avec le président, ce n'est pas facile, parfois il y a des gueulantes qu'on pousse et puis même des silences".