Nantes: Kombouaré ne compte faire "aucun cadeau" à Saint-Etienne

Avant la dernière journée de Ligue 1 entre Nantes et Saint-Etienne, qui sera déterminante pour les Verts en vue de leur maintien, Antoine Kombouaré a déjà prévenu qu'il fera tout avec son équipe pour gagner.

Déjà vainqueur de la Coupe de France, Nantes a l'assurance la saison prochaine de disputer la Ligue Europa. Battus lors de leur déplacement à Lyon (3-2) ce samedi, dans un match comptant pour la 37e journée de Ligue 1, les Canaris termineront donc au mieux neuvièmes de Ligue 1. Antoine Kombouaré et ses hommes doivent désormais ponctuer l'exercice en cours avec la réception de Saint-Etienne.

La rencontre sera surtout déterminante pour l'ASSE, qui lutte pour son maintien et qui aura besoin d'une victoire. S'il a aimé le "visage et le comportement" de son équipe remaniée ce samedi, en raison de plusieurs problèmes physiques, Antoine Kombouaré ne compte pas finir la saison en roue libre. "On va essayer de se rattraper avec la réception de Saint-Etienne, en faisant une grande fête tous ensemble avec nos supporters. Je ne joue pas pour envoyer des gens en Ligue 2 mais pour gagner des matchs, a prévenu le technicien. S'ils doivent se maintenir en gagnant, c'est qu'ils auront fait un grand match."

"On a eu besoin de l'aide de personne la saison dernière"

"On ne fera pas de cadeau. On ne m'a jamais fait de cadeau dans la vie donc on va jouer le match avec le plus grand sérieux avec l'ambition de gagner pour nous d'abord. Après, si notre succès envoie Saint-Etienne en Ligue 2, tant pis pour eux, c'est la vie, a ajouté Kombouaré. On ne demande rien aux autres, on va chercher nos résultats."

Antoine Kombouaré connaît bien le stress d'une possible descente en Ligue 2, lui qui est passé la saison dernière par le barrage avec Nantes. Il avait aussi sauvé Dijon d'une descente en 2019, passant par ce même barrage. Actuellement 19e, l'ASSE sera condamnée à la descente en cas de défaite et pourrait, en fonction du résultat de Metz, reprendre la 18e place avec un succès.

"On a failli aller en Ligue 2 la saison dernière, on a tout fait pour se maintenir et on a eu besoin de l'aide de personne. On s'est battu avec nos moyens", est revenu Kombouaré sur cet épisode, lui qui avait récupéré le club en cours de saison, en remplacement de Raymond Domenech.