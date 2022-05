Nantes: Kombouaré veut "poursuivre l'aventure"

Vainqueur de la Coupe de France avec Nantes, Antoine Kombouaré veut rester au sein du club, comme il l'a confié dans un entretien à Prime Video.

Antoine Kombouaré se plaît à Nantes. Vainqueur de la Coupe de France face à Nice le 7 mai dernier, l'ancien coach du PSG ne cache pas son envie de continuer avec les Canaris. "Je n'ai pas pris de décision, mais quoi que je dise, j'ai un contrat, a rappelé le technicien. Je suis un entraîneur et un homme très heureux. Il faudra d'abord que je rencontre le président [Waldemar Kita] pour discuter. Je suis très bien à Nantes et surtout j'ai envie de poursuivre l'aventure", a expliqué le Kanak dans un entretien accordé à Prime Video.

L'appel des supporters

Après une saison réussie, les supporters nantais espèrent qu'Antoine Kombouaré restera sur le banc l'année prochaine. Mais ce dernier ne veut pas se mouiller. "Les supporters qui craignent que je parte aujourd'hui, ce seront les mêmes qui l'année prochaine, si je reste ici, me diront de dégager si le club a des mauvais résultats. Je prends donc beaucoup de recul."

Après la victoire en Coupe de France, l'entraîneur du FCN s'était monté très évasif sur son avenir. "Gagner avec le PSG ça marque. Mais avec Nantes c’est au-delà, c'est autre chose, c’est une façon de dire merci à ce club. Donner un trophée à cette ville, je ne peux pas être plus fier. J’ai payé ma dette. On a payé la dette de tous les mecs du Pacifique passés par Nantes : Karembeu, Vahirua… Mes petits frangins pourront dire qu’on a payé notre dette et qu’on ne doit plus rien au FC Nantes. On ne peut plus nous réclamer quoi que ce soit, c’est fini."

Sur RMC, son président Waldemar Kita a rappelé qu'il lui restait "un an de contrat" et que le "championnat n'est pas fini".