Nantes: Kombouaré prévient les ultras avant leur retour

Les ultras du FC Nantes ont annoncé jeudi soir leur retour en tribunes, mais Antoine Kombouare espère avant tout qu'ils "viennent aider l'équipe", plutôt que critiquer la direction.

Il se réjouit du retour de la Brigade Loire en tribunes, mais reste méfiant… L’entraîneur du FC Nantes Antoine Kombouaré apprécie que le plus emblématique groupe de supporters nantais fasse son retour pour le déplacement à Reims ce dimanche (15 h). "S’ils viennent nous supporter, car c’est le message que j’ai fait passer, c’est fantastique, a expliqué ce vendredi midi le Kanak, qui avait rencontré la BL il y a quelques semaines pour évoquer la saison. Mais, il faut qu’ils viennent pour aider l’équipe et je leur ai dit: 'Les griefs que vous avez contre la direction [le président Kita], c’est avant et après les matchs. Pendant les matchs, venez pour nous supporter, surtout quand on sera en difficulté !'".

Kombouaré: "Ceux qui veulent voir leur équipe perdre ne sont pas des supporters…"

Le coach nantais ne veut pas entendre parler de fans qui seraient contre sa formation: "Ceux qui veulent voir leur équipe perdre ne sont pas des supporters…". Avant de conclure: "C’est une super nouvelle s’ils viennent pour nous soutenir. Les vrais supporters sont toujours les bienvenus".

Jeudi, après deux mois d’observation des mesures mises en place liées au contexte sanitaire et donc d’absence en tribune Loire, les ultras du FC Nantes ont décidé de revenir dans les stades de Ligue 1, "malgré le conflit qui [les] oppose à la direction du club". Une décision prise après le constat de la réussite des mesures sanitaires dans les autres tribunes d’enceintes de Ligue 1, jugées "adaptées à notre façon de supporter" par le groupe : l’absence de jauge, de gestes barrières, de contrôle d’identité lié au passe sanitaire…

Les ultras nantais seront donc du déplacement à Reims ce dimanche (15h). Il faudra attendre le dimanche 3 octobre face à Troyes pour les voir à nouveau à la Beaujoire et qu’ils retrouvent leur place dans le kop. Si la tribune Loire n’a jamais été vide jusque-là, elle manquait d’ambiance.