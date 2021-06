Nantes: Kita porte plainte après des menaces à son encontre

Menacé sur les réseaux sociaux, le président du FC Nantes, Waldemar Kita, a décidé de porter plainte, selon L'Equipe.

Le FC Nantes est maintenu en Ligue 1, mais le FC Nantes est toujours au coeur de vives tensions. Notamment entre dirigeants et amoureux du club. Dimanche, l'après-match de barrage contre Toulouse (0-1) avait été marqué par l'expédition punitive de supporters cagoulés, qui s'en sont pris à des salariés du club à La Beaujoire, visiblement en réponse à l'action de deux agents proches de la direction (Mogi Bayat et Bakari Sanogo) qui avaient déterré le cercueil du "FC Kita", enfoui sous terre la semaine précédente par certains supporters en guise de protestation. Et depuis, le calme n'est pas spécialement revenu.

Menacé mardi sur les réseaux sociaux, le président Waldemar Kita a en effet décidé de déposer plainte, selon les informations de L'Equipe. Et d'après le quotidien sportif, le patron du FCN devrait être placé sous protection policière.

Les associations de supporters ont tempéré

Après les incidents de La Beaujoire, Kita avait poussé lundi un gros coup de gueule. "C’est un drame ce qu’il s’est passé, avait lancé le président sur Télénantes. (...) Vous attendez quoi? Que quelqu’un meurt? C’est ce qui a failli se passer hier (dimanche). Je suis parti à un quart d’heure près. Si j’étais resté là… Ils sont venus pour ça. (...) Je vous le dis, je pense qu'on a évité la mort."

Mardi, les principales associations de supporters lui ont répondu, en condamnant les actions violentes de dimanche, mais en pointant aussi la responsabilité du dirigeant. "Face aux provocations de la direction, la violence n’est pas une solution, ont rappelé les groupes. A cet égard, nous exprimons notre profonde solidarité aux salariés du FC Nantes pris en otages par le déplorable spectacle donné dimanche soir à la Beaujoire. (...) Il nous paraît indispensable de regarder ces faits avec l’œil averti d’amoureux du FC Nantes, meurtris par une énième provocation de la direction, dont l’ampleur n’avait jamais été atteinte jusqu’à dimanche soir. Le retrait du dit 'cercueil du FC Kita' n’aurait assurément pas fait la une de la presse depuis avant-hier s’il n’avait été assorti d’une mise en scène d’exhumation, ayant pour seul objectif d’attiser les tensions et de creuser toujours plus le fossé béant entre le club et ses amoureux."

Et de finir tout de même sur un message plus positif: "Nous appelons l’ensemble des parties prenantes en lien avec le FC Nantes à l’apaisement, afin de préparer collectivement l’avenir du club. Plus que jamais, il nous paraît indispensable que les groupes de supporters travaillent ensemble, dans la sérénité pour reconstruire l’identité du FC Nantes autour de ses valeurs et d’un vrai projet de club."