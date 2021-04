Nantes: le coup de gueule de Pallois contre l'arbitrage "vraiment abusé"

Après la défaite de Nantes face à Nice (2-1) ce dimanche, dans le cadre de la 31e journée de Ligue 1, Nicolas Pallois a poussé un coup de gueule sur l'arbitrage. Sans cacher pour autant les lacunes flagrantes des Canaris, englués dans la zone rouge.

Avant la rencontre, Nicolas Pallois affichait une détermination sans faille. "Sur chaque action, s’il faut casser le but, et bien il faut casser le but, annonçait le défenseur en conférence de presse. Il va falloir prendre le maximum de points et essayer de se sauver le plus vite possible. Moi, je n'ai jamais fait de descente et je ne veux pas en faire. On va se battre et tout donner pour rester en Ligue 1." Cela n'a pas suffi à éviter la défaite de Nantes contre Nice (2-1) ce dimanche.

"L'arbitrage, c'était vraiment abusé"

Rien n'allait dans cette rencontre, pour Nicolas Pallois, qui a pesté contre l'inefficacité des Canaris mais aussi... contre l'arbitrage de Stéphanie Frappart. "C'est la merde, on est dans la merde, on n'arrive pas à marquer de buts! Que voulez-vous que je vous dise... on prend des buts. On ne va pas parler de l'arbitrage mais c'était vraiment abusé, a taillé Nicolas Pallois sur Canal+ Sport après le match. Après il n'y a pas que l'arbitrage mais c'est comme ça."

Peut-être une référence à cette action à la 83e minute, quand Kolo Muani réclamait une main de Kasper Dolberg sur une tentative de contre. Ce même Kolo Muani qui espérait obtenir un penalty à la 52e, en tombant sur un contact de Jean-Clair Todibo. En attendant, Nantes est bloqué dans la zone rouge, à l'avant-dernière place. Avec un enchaînement compliqué en perspective, entre un déplacement à Rennes et la réception de l'OL.