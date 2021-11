Nantes: le domicile de Florian Le Teuff, ex-président d’"A la Nantaise", a été visité

Selon nos informations, le domicile de Florian Le Teuff, ex-président de l’association "A la Nantaise" et élu du groupe écologiste à la Ville de Nantes, a été visité lundi dans la journée. Aucun vol et aucune dégradation n’ont eu lieu.

Ancien président de l’association "A la Nantaise", et par ailleurs élu écologiste à la Ville de Nantes, Florian Le Teuff a eu la désagréable surprise de voir son domicile visité lundi. Si aucun vol, ni dégradations n’ont été constatées, la maison de ce dernier a été retournée. Cet 'incident' intervient alors que l’association "A la Nantaise" a été la cible d’un communiqué virulent lundi midi. Son ex-président Florian Le Teuff était même cité à deux reprises dans cette communication, signée par sept groupes de supporters nantais.

Petit rappel des faits. Lundi matin, "A la Nantaise", association composée d’amoureux du FCN et créée en 2010, avait organisé une conférence de presse pour promouvoir dans le cadre d’un éventuel rachat du club nantais un nouveau modèle économique pour le football (et le FCN): la Société Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC). "Ce modèle juridique innovant offre une place à tous, précisait 'A la Nantaise'. Il permet d’inclure, en les fédérant, l’ensemble des acteurs d’un écosystème sans perte d’efficacité économique. En l’occurrence, cette nouvelle organisation permettrait d’associer et de solidariser à la fois un actionnaire de référence, un collège réservé aux entreprises régionales et un autre aux supporters actionnaires."

Le Teuff va porter plainte

Différents groupes de supporters, qui soutiennent le Collectif nantais (projet de rachat porté par Mickaël Landreau et Philippe Plantive depuis des mois), n’avaient pas du tout apprécié cette prise de parole d’"A la Nantaise" et leur avaient reproché (dans un communiqué) de vouloir faire cavalier seul… "Au moment où la quasi-totalité des associations de supporters du FCN n’a jamais été aussi proche d’un projet d’avenir vertueux, cette initiative apparaît au mieux comme un acte individualiste, au pire comme un acte de récupération politique et de défiance, écrivaient les sept associations de supporters nantais. En menant cette action 'en solitaire' et sans la moindre recherche d’intelligence collective, il semble clair que, malheureusement, cette association porte de moins en moins bien son nom." Florian Le Teuff doit aller porter plainte ce mardi après-midi pour violation de domicile.