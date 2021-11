Rachat du FC Nantes: des supporters nantais fustigent l’association "A la Nantaise"

Sur fond de tentative pour racheter le FC Nantes, des supporters nantais ont dénoncé ce lundi la volonté de l'association "A la Nantaise" de créer une société.

Du rififi entre fans nantais. Sept associations de supporters du FC Nantes ont cosigné un communiqué au vitriol vis-à-vis de l’association "A la Nantaise", ce lundi. Pourquoi cette "charge" ? Ce lundi matin, cette asso, composée d’amoureux du FCN et créée en 2010, a organisé une conférence de presse pour promouvoir dans le cadre d’un éventuel rachat du club nantais un nouveau modèle économique pour le football (et le FCN): la Société Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC). "Ce modèle juridique innovant offre une place à tous, précise 'A la Nantaise'. Il permet d’inclure, en les fédérant, l’ensemble des acteurs d’un écosystème sans perte d’efficacité économique. En l’occurrence, cette nouvelle organisation permettrait d’associer et de solidariser à la fois un actionnaire de référence, un collège réservé aux entreprises régionales et un autre aux supporters actionnaires."

La mise en lumière de la SCIC par "A la Nantaise" intervient alors que Mickaël Landreau (ancien joueur et capitaine du FCN) et Philippe Plantive (chef d’entreprise en Loire-Atlantique), entre autres, portent un projet de rachat du FC Nantes (appelé Collectif Nantais) depuis maintenant plusieurs mois. Les différents groupes de supporters, qui soutiennent le Collectif nantais, n’ont donc pas du tout apprécié cette prise de parole d’"A la Nantaise".

Landreau et Plantive pourtant pas favorables à la SCIC

Ils l’ont fait savoir très rapidement: "Au moment où la quasi-totalité des associations de supporters du FCN n’a jamais été aussi proche d’un projet d’avenir vertueux, cette initiative apparaît au mieux comme un acte individualiste, au pire comme un acte de récupération politique et de défiance. [...] En menant cette action 'en solitaire' et sans la moindre recherche d’intelligence collective, il semble clair que, malheureusement, cette association porte de moins en moins bien son nom." Les fans nantais vont encore plus loin: "Nous […] appelons l’ensemble des amoureux du FCN 'canaris en action' à réclamer expressément à l’association 'A la Nantaise' le remboursement des fonds versés dans ce cadre." Selon les informations de RMC Sport, près de 50.000 euros ont déjà été collectés par l’asso.

"C’est désolant, a réagi à la lecture du communiqué Jean Pierre Clavier, vice-président d’'A la Nantaise', joint dans l’après-midi par RMC sport. Cela montre la difficulté à se parler. Je vais proposer aux relais d’opinion sur Twitter une rencontre pour discuter et expliquer." Jean-Pierre Clavier le répète: "Nous ne sommes pas dans un projet concurrent du Collectif nantais. On les a soutenus au printemps et on les soutient toujours." Mais, pourquoi insister alors que Mickaël Landreau et Philippe Plantive (qui étaient invités ce lundi matin à la conférence de presse) ont déjà indiqué qu’ils n’étaient pas vraiment favorables à la SCIC pour leur futur projet ? "On ne cherche pas à passer en force, se défend Clavier. On est dans une logique de proposition. Peut-être que le modèle de la SCIC n’est pas assez connu. Il faut donc l’expliquer. On ne peut pas le balancer d’un simple revers de la main." Joint, Mickaël Landreau n’a pas souhaité s’exprimer.