Nantes: le message de Kombouaré à l'entourage d'Augustin, "en grande difficulté"

Antoine Kombouaré a incité l'entourage de Jean-Kévin Augustin à prendre la mesure de la situation compliquée dans laquelle se trouve l'attaquant, écarté du groupe pro du FC Nantes jusqu'à la fin de la saison.

Jean-Kevin Augustin ne jouera plus avec l'équipe première du FC Nantes jusqu'à la fin de la saison. Nommé début février sur le banc, Antoine Kombouaré a décidé de reléguer l'attaquant avec l'équipe réserve en compagnie de deux autres joueurs, Thomas Basila et Bridge Ndilu. L'entraîneur juge l'état de forme de l'ancien Parisien, insuffisant mais ne qualifie pas cette décision. Il s'inquiète surtout pour le joueur, arrivé en début de saison sur les bords de l'Erdre. Il adresse un message à ses proches.

"Que faites-vous pour que Jean-Kévin redevienne un joueur de foot?"

"À mon grand regret pour Jean-Kévin, il n'est pas prêt, explique-t-il dans L'Equipe. Et il ne sera pas prêt non plus demain, parce qu'il est beaucoup trop en retard. Comme je n'ai pas le temps, j'ai décidé de mettre fin à ça. Après, est-ce qu'il sera capable de revenir? C'est une autre question. Aujourd'hui, il est écarté du groupe professionnel parce que j'ai besoin d'avoir un groupe resserré, des joueurs 100 % prêts physiquement et mentalement. C'est aussi une décision que j'ai prise pour qu'il y ait une prise de conscience. Là, on faisait de l'entretien, on avait le sentiment de l'aider et, en fait, on ne l'aidait pas. Il faut vraiment qu'il comprenne qu'aujourd'hui il est en grande difficulté. Lui et son entourage. Parce que c'est un message qui s'adresse aussi à son entourage: que faites-vous de votre côté pour que Jean-Kévin redevienne un joueur de foot?"



Formé au PSG où il a gagné un titre de champion de France en 2016, Augustin avait signé deux saisons plutôt covaincantes au RB Leipzig entre 2017 et 2019. Mais les choses se sont compliquées par la suite avec des prêts infructueux à Monaco (2019-2020), puis à Leeds (2020). Il avait rejoint Nantes dans les dernières heures du mercato. Selon 20 Minutes, le dossier avait été validé par Christian Gourcuff même si l'entraîneur misait initialement sur l'attaquant norvégien Jens Petter Hauge, désormais à l'AC Milan.

Arrivé à court de forme, Augustin n'a disputé que trois bouts de matchs avec les Canaris. Nommé en décembre, Raymond Domenech avait usé de la méthode douce pour tenter de le remettre au niveau, sans y parvenir. Engagé dans une mission maintien, Kombouaré y est allé de manière un peu plus forte.