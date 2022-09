Nantes – Lens : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match ?

Ce dimanche, Nantes reçoit Lens pour la huitième journée de championnat. Les deux clubs vont se retrouver pour la première fois de la saison sur la pelouse du stade de la Beaujoire. Alors, suivez ici à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match Nantes – Lens !

Les Canaris ont débuté avec difficulté la saison de Ligue 1. En effet, Nantes est pour le moment quinzième, avec 6 points obtenus grâce à une victoire et trois matchs nuls. Du côté de la Ligue Europa, les Nantais connaissent également les mêmes problématiques de jeu.

Cette semaine, les hommes d’Antoine Kombouaré affrontent Lens, troisième du classement. Les Lensois ont accumulé 17 points, avec 5 matchs remportés et 2 nuls. Ainsi, ils se trouvent pour le moment sur le podium, à seulement deux points de l’OM et du PSG. Alors, suivez ici à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match Nantes – Lens !

Ce dimanche 18 septembre à 17 heures 05, vous pouvez suivre en direct le match Nantes – Lens sur la chaîne Le Pass Ligue 1 d’Amazon Prime Video. Vous retrouvez 80 % des matchs de la Ligue 1 Uber Eats avec l’offre d’abonnement mensuelle Le Pass Ligue 1 au prix de 12, 99 euros par mois, après une période d’essai gratuite de 7 jours. Par ailleurs, vous pouvez également choisir l’offre saison Le Pass Ligue 1, au prix de 99 euros par an. En plus, avant et après chaque rencontre, les consultants de la chaîne vous dévoilent les équipes, vous font part de leurs pronostics et décryptent les résultats. Quant à Marina Lorenzo, elle présente l’émission “Dimanche Soir Football” qui résume la journée de championnat. Enfin, les contenus de la chaîne Le Pass Ligue 1 sont disponibles en direct ou en replay, sur PC, TV, smartphone et tablette.

