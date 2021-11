Nantes: Mbappé, Suarez, Sterling... Kolo Muani dévoile ses modèles

Important dans le onze de départ d’Antoine Kombouaré, Randal Kolo Muani livre des prestations intéressantes en Ligue 1. Auteur de trois buts en 12 matchs, l’attaquant français s’est confié auprès du site du championnat sur ses modèles.

Révélation du FC Nantes depuis la saison dernière, Randal Kolo Muani (22 ans) poursuit sa progression en Ligue 1. Auteur de trois buts en douze matchs de championnat, c’est surtout dans le jeu que l’attaquant se montre important dans le dispositif de son coach Antoine Kombouaré.

Dans une interview auprès de la Ligue 1, le Nantais a accepté de parler des joueurs qui l’inspirent: "Je ne me réfère pas à un joueur spécialement. J’aime beaucoup la combativité de Luis Suarez, la finesse d’Anthony Martial, les accélérations et les changements de rythme de Raheem Sterling".

Le joueur de 22 ans a aussi eu un mot pour Kylian Mbappé: "Kylian Mbappé, même si on a le même âge, j’aime la manière dont il excelle avec sa vitesse. J’essaye de prendre des touches un peu partout pour m’inspirer. Je me dis: 'S’ils le font bien, pourquoi pas moi ?'". En fin de contrat avec les Canaris à l’issue de la saison, Kolo Muani devrait voir de nombreux clubs s’intéresser à son cas.

Flatté par la comparaison avec Nwankwo Kanu

Après un match face à Angers où il avait inscrit un but, Kolo Muani avait eu la bonne surprise de recevoir les éloges de Thierry Henry. Le consultant pour Amazon avait même comparé le Nantais à Nwankwo Kanu (ancien buteur d’Arsenal). Une comparaison sur laquelle le Français est revenu: "Je suis directement allé voir des vidéos. J’ai pu voir que c’était un joueur très à l’aise techniquement. Ça m’a fait plaisir. J’aime dribbler et faire des feintes. Ce but face à Angers, c’est de l’instinct".

Le Canari a aussi expliqué qu’inscrire but sur but n’est pas vraiment sa préoccupation principale: "Je suis vraiment un joueur collectif. Je vais penser à mes coéquipiers, à la dernière passe avant tout. Je ne suis pas un attaquant qui a faim de but, mais j’y travaille".