Nantes-OM: grosses tensions entre le FCN et ses supporters, des incidents redoutés à la Beaujoire

La société Event Safety a décidé de ne pas mobiliser son personnel de sécurité, ce vendredi soir, à la Beaujoire, à l’occasion du match entre le FC Nantes et l’OM (21h). Une conséquence du bras de fer qui oppose les supporters nantais à la direction.

Le début de saison est décidément agité au FC Nantes. Sur le terrain comme en-dehors. Dans une situation sportive pour le moins compliquée à l’heure de recevoir l'OM ce vendredi (21h), avec un seul point pris lors des trois premières journées de championnat, l'équipe de Pierre Aristouy est en plus confrontée à un bras de fer entre ses supporters et sa direction. Un conflit qui a pris un nouveau tournant cette semaine. Via un courriel envoyé à la Brigade Loire, le nouveau Directeur sûreté et sécurité (DSS) du FCN, David Amaré, a annoncé sa décision de faire retirer tout le matériel d’animation que stocke habituellement le groupe de supporters sous sa tribune.

Une mesure évidemment prise avec l’aval des dirigeants nantais, officiellement pour lutter contre l’utilisation coûteuse des fumigènes. Vendredi dernier, pour la réception de l'AS Monaco (3-3), de longues négociations avaient été nécessaires devant les grilles d'entrée de la Beaujoire pour que les ultras puissent finalement entrer avec leur matériel. Il devrait donc en être autrement pour le match contre l’OM. En réponse à ces nouvelles mesures drastiques, la Brigade Loire, qui a appelé à un rassemblement avant la rencontre, compte tout de même se présenter devant le stade avec son matériel. Comment réagira le club ? Faut-il s’attendre à de vives tensions avant le coup d’envoi ?

Des "consignes dangereuses"

Dans ce contexte, la société Event Safety vient d’annoncer dans un communiqué avoir décidé de ne pas mobiliser son personnel de sécurité ce vendredi soir. Comme précisé par Ouest-France, Event Safety est l’une des deux entreprises à fournir le club en stadiers. "Oui Event Safety a pris la décision de se retirer de la Tribune Loire du stade de la Beaujoire et par conséquent dans un premier temps également du stade, sans jamais fermer la porte à un retour, mais pas n’importe comment", écrit la société, qui dénonce des "consignes dangereuses" du nouveau Directeur sûreté et sécurité du club. "Nous ne pouvons accepter d’être le bras d’une politique dangereuse pour notre personnel sans concertation avec tous les acteurs et surtout sous l’excuse que nous sommes des agents de sécurité", conclut Event Safety.

Romain Gaudin, le porte-parole et capo de la Brigade Loire, a réagi sur Twitter : "Il se murmure que les « gros bras » d’une nouvelle boite seront déployés ce soir pour appliquer les consignes et faire le sale boulot. A suivre..."

Dans l’entourage du FCN, certains craignent ce vendredi soir une entente entre supporters ultras nantais et marseillais qui pourrait envenimer la situation.