Nantes-PSG: "On se fait chier dessus", l'énorme colère de Verratti et Leonardo contre l’arbitrage

Très remonté après la défaite 3-1 du PSG à Nantes, le directeur sportif parisien Leonardo a fustigé samedi soir l'arbitrage "sans contrôle" de M. Lesage, lui reprochant de n'avoir pas protégé ses joueurs et d'avoir voulu siffler "contre" le club parisien.

Ni Marco Verratti, ni Leonardo, respectivement milieu de terrain et directeur sportif du Paris Saint-Germain, n'ont souhaité remettre en cause le résultat. Leur but n’était pas d’expliquer pourquoi Paris n’aurait pas dû perdre. La victoire du FC Nantes (3-1) est mille fois méritée. Les deux hommes avaient en revanche un message à faire passer au corps arbitral, et notamment à M. Lesage, au sifflet à la Beaujoire.

"On a perdu, c'est mérité, a rappelé Leonardo, très très remonté au micro de Canal+. Mais contre nous, il y a l'envie de dire 'je siffle contre toi'. Sur Verratti, Mbappé, on ne siffle pas..." Le dirigeant brésilien s'est par exemple plaint d'un tacle par derrière de Nicolas Pallois sur Kylian Mbappé, resté longtemps au sol touché à une cheville avant de reprendre le jeu, sans que l'arbitre ne siffle faute. "Honnêtement la faute sur Mbappé, il n'a même pas sifflé la faute! Appiah, il a sifflé rouge, ce n'était pas rouge. Le VAR ne fonctionne pas puis ça recommence à fonctionner. Le deuxième jaune sur Appiah... et non."

Verratti perd son sang froid

Leonardo a aussi critiqué, pêle-mêle, le penalty sifflé contre Paris après quatre minutes de temps additionnel en première période, alors que le quatrième arbitre n'avait annoncé qu'une minute, et de nombreuses interventions musclées des Nantais non sanctionnées.

Marco Verratti a précédé son dirigeant, et il ne s’est pas montré plus conciliant avec l’officiel, bien au contraire, se lançant dans une croisade contre l’arbitrage qui pourrait lui coûter très cher auprès des instances, rarement conciliantes avec ce type de propos: "Comment c'est possible qu'on prenne dix cartons jaunes, s’est-il emporté. L'arbitre, on ne peut pas parler, on ne peut rien faire. On ne peut pas parler du tout avec l'arbitre. C'est le seul match... le seul arbitre qui fait des choses comme ça. Comment c'est possible de ne pas donner carton jaune (sur Appiah à la fin) ? C'est jaune, c'est rouge, c'est penalty. Les arbitres, parfois il faut prendre ses responsabilités parce que là, on se fait chier dessus par les arbitres."