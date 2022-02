PSG: Verratti suspendu en Ligue 1

Après avoir collectionné les cartons jaunes ces dernières semaines, Marco Verratti manquera la réception de Saint-Etienne le 26 février au Parc des Princes. L'Italien sera suspendu lors de ce match comptant pour la 26e journée de Ligue 1.

Il n’est plus si loin de son record. En quatorze matchs disputés cette saison en Ligue 1, Marco Verratti a récolté neuf cartons jaunes. C’est deux de plus que l’année dernière. Mais il a déjà fait pire par le passé. En 2012-2013 et en 2014-2015, le milieu de terrain du PSG avait terminé avec douze cartons jaunes au compteur.

Il sera bien là contre Nantes

Forcément, autant d’avertissements entraînent des suspensions. Comme le veut le règlement de la LFP, qui prévoit un match ferme de suspension suite à un troisième avertissement dans une période incluant 10 rencontres de compétition officielle (Ligue 1, Coupe de France, Trophée des Champions) ou par révocation du sursis, l’Italien manquera la réception de Saint-Etienne, le 26 février, pour le compte de la 26e journée de championnat. Il sera en revanche disponible pour affronter le FC Nantes samedi (21h).

Pour la même raison, Benjamin André (Lille), Caio Henrique (Monaco), Dimitri Liénard (Strasbourg), Alidu Seidu (Clermont), Jean-Clair Todibo (Nice) et Boubacar Traoré (Metz) rateront un match à partir du 22 février. Le capitaine du Stade de Reims Yunis Abdelhamid, exclu pour une vilaine semelle sur la cheville du Nantais Fabio dimanche à la Beaujoire, a lui écopé de trois matchs de suspension dont un avec sursis.