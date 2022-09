Nantes-PSG: sur quelle chaîne et à quelle heure regarder le match ?

Leader du championnat, le Paris Saint-Germain se déplace à Nantes après sa victoire en milieu de semaine à Toulouse. Les Nantais sont pour le moment invaincus à domicile cette saison. Une rencontre disputée à 21h et diffusée sur les chaînes Canal+.

C’est le remake du Trophée des champions et une sorte de revanche pour le FC Nantes, balayé fin juillet 4-0 par le Paris Saint-Germain, qui ne pouvait même pas encore compter sur Kylian Mbappé. Mais les Parisiens, eux aussi, ont un compte à régler avec les Nantais. Lors de leur dernière visite à La Beaujoire, la saison passée, ils avaient eu droit à une correction 3-1, l’honneur seulement sauvé par un but anecdotique de Neymar.

Samedi soir, la rencontre débutera à 21 heures et sera diffusée sur Canal+ Sport 360 et Canal+ Foot. Plus tôt dans la journée, deux autres matchs de la 6e journée de Ligue 1 se joueront : Auxerre-Marseille en ouverture à 17 heures, avec la possibilité pour l’OM de prendre provisoirement la tête du championnat, et Lyon-Angers à 19 heures.

Galtier a promis des changements

Côté parisien, Christophe Galtier a déjà annoncé que sa composition ne serait pas la même que lors de la victoire 3-0 à Toulouse en milieu de semaine. Le Paris Saint-Germain s’apprête à enchaîner 9 matchs en 38 jours et a le besoin de ménager les organismes. En revanche, le coach français n’a pas précisé s’il comptait mettre au repos l’une des stars offensives Mbappé, Neymar ou Messi.

Seulement accroché par Monaco cette saison en Ligue 1, le Paris Saint-Germain, leader à la différence de buts, peut poursuivre son parcours d’invaincu en championnat – comme Lens, Marseille et Lyon. Les Nantais, eux, n’ont pas encore perdu à domicile mais pointent à la 10e place du classement, avec une seule victoire depuis le début de saison.