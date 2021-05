Nantes: Suaudeau compte sur Kombouaré pour sauver le club

Présent à la Beaujoire ce samedi pour l’inauguration de la statue d’Henri Michel en marge du match Nantes-Bordeaux comptant pour la 36e journée de Ligue 1, le légendaire entraîneur des Canaris Jean-Claude Suaudeau a évoqué la situation particulièrement délicate du FCN en championnat. Le technicien de 82 ans espère que son ex-défenseur, Antoine Kombouaré, parviendra à maintenir le club dans l’élite.

Sa parole est très rare. Entraîneur du FC Nantes dans les années 80 et 90, Jean-Claude Suaudeau, l’une des figures les plus mythiques du FCN, s’exprime et se montre peu depuis son départ du club en 1997. A 82 ans, le technicien, qui a donné ses lettres de noblesse au fameux jeu à la nantaise (porté disparu depuis longtemps), est néanmoins réapparu ce samedi. "Coco" était en effet présent à la Beaujoire pour l’inauguration de la statue de son ancien défenseur et capitaine, Henri Michel, décédé en 2018. "Revenir en arrière, ce n’est pas facile pour moi", a-t-il reconnu au micro de RMC Sport.

"J’aimerais bien qu’Antoine nous sorte cette épine du pied"

Avant le match de Ligue 1 entre les Canaris et Bordeaux (13h), il est aussi revenu sur la saison très compliquée du club de Waldemar Kita. Un président avec qui il s’est brièvement entretenu. "Coco" est-il touché par la 18e place de barragiste du FC Nantes à trois journées de la fin du championnat ? "Non, tant que je ne peux pas agir... Et heureusement pour eux. Je regarde. Et je ne suis pas du tout intransigeant avec ce qu’il se passe. Ça se passe chez nous et ça se passe ailleurs. Ça ne m’émeut pas plus que ça."

Si Jean-Claude Suaudeau refuse de parler d’affect face aux micros, il compte néanmoins sur son ancien défenseur Antoine Kombouaré pour maintenir son club en Ligue 1 la saison prochaine : "J’aimerais bien qu’Antoine nous sorte cette épine du pied, enfin un peu plus qu’une épine… Mais ça peut être ce soir." Avant de défier les Girondins, le FC Nantes compte deux points d'avance sur Nîmes, premier relégable, et quatre de retard sur Lorient, 17e.