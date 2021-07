Nantes: Touré et Bamba écartés à la reprise et poussés vers la sortie

Absents à la reprise du groupe professionnel mercredi, Abdoulaye Touré et Kader Bamba sont invités par le FC Nantes à se trouver "un autre challenge" lors du mercato estival.

Une reprise pas tout à fait au complet. Après une saison 2020-2021 pour le moins galère, avec un maintien acquis au bout du suspense, contre Toulouse en barrages, les joueurs du FC Nantes ont retrouvé le chemin de l’entraînement mercredi après-midi. Sans deux éléments du groupe professionnel. Selon les informations de Ouest-France et 20 Minutes, Abdoulaye Touré (27 ans) et Kader Bamba (27 ans) ont été priés d’aller en réserve. Respectivement sous contrat jusqu’en 2022 et 2024, le milieu défensif et l’ailier sont tous les deux annoncés sur le départ cet été.

"Un autre challenge" souhaité pour Bamba et Touré

Bamba avait déjà été écarté par Antoine Kombouaré en fin de saison dernière, pour motif disciplinaire. Arrivé sur les bords de l’Erdre à l’été 2018, l’ancien Manceau n’est jamais parvenu à se rendre indispensable. Touré, qui avait un temps récupéré le brassard de capitaine après le départ de Valentin Rongier il y a deux ans, n’entre pas non plus dans les plans de Kombouaré. "Des joueurs sont sur le départ. On a eu des discussions avec Bamba et Touré. C’est mieux pour les deux parties de trouver un autre challenge", a expliqué ce jeudi Franck Kita, le directeur général délégué du FCN, à l’occasion d’une conférence de presse.

Accueilli à la Jonelière pas des supporters réclamant une nouvelle fois le départ de son père Waldemar, avec une banderole "On ne lâchera jamais ! Kita out !", il a par ailleurs donné des nouvelles de Jean-Kévin Augustin, qui n’est apparu qu’à trois petites reprises la saison dernière en championnat, victime entre autres d'un "Covid-long". "Ça va beaucoup mieux. Les tests sont positifs, il revient bien. Il reviendra mais en N2. Et on verra ensuite si le coach le juge prêt", a indiqué Franck Kita. Nantes attaquera la saison de Ligue 1 par un déplacement à Monaco le 8 août.