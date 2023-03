Naples, PSG, Barça… qui sera champion en premier dans l’élite du foot européen?

A l’approche du printemps, le sprint final est enclenché pour les clubs de football. L’occasion de se demander qui sera sacré en premier dans les cinq grands championnats européens. Avec une belle cote pour le Napoli.

Plus qu’une semaine avant de basculer au printemps. La saison la plus décisive du calendrier footballistique. L’occasion de lancer le traditionnel sprint final pour les clubs des cinq principaux championnats européens. A l’heure des grandes explications, certains leaders comptent déjà une avance confortable au classement, tandis que d’autres livrent une lutte féroce avec leurs premiers poursuivants. RMC Sport fait le point et se projette dans les semaines à venir, en se demandant qui sera sacré en premier dans l’élite du Vieux Continent…

Le Napoli fonce vers un titre historique

Au pied du Vésuve, l’attente s’étire depuis vingt-trois ans. Et elle va sans doute prendre fin. Après 26 journées, Naples est largement en tête de la Serie A. Les joueurs de Luciano Spalletti comptent 18 points d’avance sur l’Inter, 19 points sur la Lazio et 20 points sur l’AC Milan. Avec une meilleure attaque, une meilleure défense et une différence de buts largement favorable à celles de ses rivaux. Rien ne semble pouvoir empêcher le Napoli de décrocher un titre après lequel il court depuis 1990. Dans un scénario idyllique, les coéquipiers de Victor Osimhen pourraient sécuriser leur triomphe lors d’un déplacement à Lecce le week-end du 8 avril, au soir de la 29e journée. Pour l’officialiser la semaine suivante avec la réception de l’Hellas Vérone. Mais il faudra certainement attendre quelques semaines de plus, en fonction des résultats de leurs concurrents. A moins d'un improbable cataclysme, ce n'est plus qu'une question de temps.

Le PSG en route pour un record

Après son élimination en 8es de finale de la Ligue des champions par le Bayern Munich, Paris va pouvoir se concentrer sur le championnat. Après 27 journées, les joueurs de Christophe Galtier disposent d’une confortable avance en tête de la Ligue 1. L’OM est à 10 points derrière, Lens à 12 points. Dans le meilleur des scénarios, les partenaires de Kylian Mbappé pourraient être sacrés lors de leur déplacement à Angers, le week-end du 23 avril, au soir de la 32e journée. Mais vu les sorties de route répétées du club de la capitale et l’opiniâtreté de ses poursuivants, l’épilogue devrait intervenir un peu plus tard. En cas de nouveau trophée, le PSG deviendra le club le plus titré de l’histoire du championnat de France (11), devant l’AS Saint-Etienne (10).

Le Barça en pole devant le Real

Secoué par l'affaire Negreira le FC Barcelone a réussi à creuser l’écart sur le Real Madrid en Espagne. Après 25 journées, les joueurs de Xavi trônent sur la Liga avec 9 points d’avance sur leur rival historique. Les autres clubs sont loin derrière. Si les Catalans enchaînent sans accroc et que les Madrilène s’écroulent totalement dans les semaines à venir, le titre pourrait être quasiment joué lors de la 30e journée, le week-end du 23 avril. Avant d’être officiellement attribué au Barça trois quelques jours plus tard lors de son déplacement chez le Rayo Vallecano. Un scénario assez improbable vu le talent et la force de caractère des Merengue, qui tenteront de s’accrocher le plus longtemps possible aux crampons des Blaugrana.

Un duel Arsenal-City, le Bayern talonné de près

La Premier League ne devrait pas rendre son verdict avant le money-time cette saison. Après 27 journées, Arsenal est en tête du championnat d’Angleterre, avec 5 points d’avance sur Manchester City, qui est plus que jamais en embuscade. Au moindre faux-pas, les Gunners risquent de voir revenir les joueurs de Pep Guardiola sur leurs talons. De quoi envisager un final à suspense alors que les autres cadors d’outre-Manche sont tous décrochés.

Habitué à planer sur la Bundesliga, le Bayern Munich doit faire face à une concurrence particulièrment relevée pour cet exercice 2022-2023. Le club bavarois est devant au classement, mais son avance ne lui permet pas le moindre relâchement. Après 24 journées, les joueurs de Julian Nagelsmann comptent 2 points d’avance sur le Borussia Dortmund et 7 points sur un trio composé de Leipzig, l’Union Berlin et Fribourg. Le Graal se jouera au finish et au mental, au terme d’un championnat à 36 journées (la Bundesliga abrite 18 équipes). Si le Bayern triomphe, il remportera le 33e titre de son histoire. Le 11e d’affilée.