"Ne pas accepter la critique est problématique", un groupe de supporters de Lille s’en prend à Fonseca

Accusés par Paulo Fonseca d'avoir sifflé l'équipe à la fin de la rencontre entre le LOSC et Reims lundi (1-1), les Dogues Virage Est, principal groupe de supporters lillois, sont montés au créneau pour critiquer la Ligue et... l'attitude de l'entraineur.

Trois jours après la colère de Paulo Fonseca contre les sifflets des supporters lillois à la fin du match Reims-Lille de lundi 2 janvier, le principal groupe de supporters lillois Dogues Virage Est a réagi dans un communiqué publié ce jeudi soir sur leur compte Facebook.

Des sifflets adressés à la Ligue

Après avoir "pris le temps de la réflexion", les DVE ont souhaité "répondre aux récentes polémiques après le dernier match contre Reims". Si l'entraîneur du LOSC avait critiqué les sifflets reçus par son équipe à la fin de la rencontre, le groupe de supporters précise que ceux du premier quart d'heure n'avaient "aucun rapport avec le sportif" mais étaient "à l’encontre de la ligue et des diffuseurs qui ne cessent de programmer des matchs à des horaires toujours plus farfelus".

"Le boycott est la forme de protestation que nous avons choisi, celle-ci a été "audible" par tous, et a permis de mettre en lumière l'intérêt de match à des horaires adaptés pour des stades animés. Notre objectif a été réussi."

"Un capitaine qui menace de quitter le navire à la première vague"

"La prise de position du groupe est claire concernant les quelques sifflets émis face à l'agacement et la frustration : nous ne les soutenons pas, précise les DVE. Nous noterons qu'il aura été beaucoup plus facile pour les dirigeants, joueurs et staff de prendre une position ferme à l'égard des sifflets, plutôt que de s'insurger d'un match joué un lundi à 17h, ne respectant ainsi aucunement leurs supporters. Dont acte."

Répondant directement à Paulo Fonseca qui se disait "vraiment déçu" par les supporters lillois, le groupe de supporters répond très sèchement: "Mr Fonseca devrait se concentrer sur la raison de son appartenance à l’institution losciste, donner le meilleur de l’équipe, faire marquer nos attaquants, gagner des matchs, en soit avoir une mentalité de guerrier. Ne pas accepter la critique, qui toute proportion gardée n’a rien d’exceptionnelle, est problématique. C'est encore plus le cas quand un capitaine menace de quitter le navire à la première vague."