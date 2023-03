Nice: comment Khephren Thuram a pris son envol et est devenu un cadre du vestiaire des Aiglons

"Le Pharaon" vient d’honorer sa première sélection avec les Bleus et fait désormais partie des cadres du vestiaire de l’OGC Nice. À tout juste 22 ans, Khephren Thuram est indéboulonnable du onze de Didier Digard et sera l’une des attractions du mercato estival.

Arrivé à l’été 2019 à Nice sur la pointe des pieds, malgré un nom qui ne passe pas inaperçu, Khephren Thuram a pris ces derniers mois une nouvelle dimension chez les Aiglons. Essayé à plusieurs postes et dans différents registres par ses précédents entraîneurs, il s’épanouit ces derniers mois sous la houlette de Didier Digard dans un rôle de relayeur. Appelé pour la première fois par Didier Deschamps pour rejoindre son grand-frère Marcus dans le groupe France, il a disputé ses premières minutes avec les Bleus contre les Pays-Bas (4-0), deux jours avant de célébrer ses 22 ans.

Malgré son jeune âge, c’est un ancien du vestiaire niçois

Avec déjà 107 matchs de Ligue 1 dans les pattes, le jeune milieu de terrain a accumulé les minutes sur le rectangle vert. Troisième plus ancien du vestiaire niçois après Dante et Youcef Atal, Khephren Thuram s’est forgé l’étoffe d’un leader. Il a beaucoup de crédit dans le vestiaire reconnaît Frédéric Gioria, adjoint de Didier Digard: "C’est un coéquipier agréable, qui se démène pour le groupe et quand il a quelque chose à dire, il le dit. Il n’aboie pas mais il parle quand il faut." Adoubé et surnommé depuis peu "Capi 3" par Dante, son acolyte Jean-Clair Todibo étant le "Capi 2" dans l’effectif niçois, Khephren Thuram prend aussi sous son aile les jeunes aiglons (Amraoui, Belahyane, Bouanani et Mendy) à qui il donne ses conseils aux entraînements. Cadre du vestiaire mais aussi proche d’eux d’un point de vue générationnel, il est le garant de leur bonne intégration. "C’est du pain béni d’avoir des joueurs comme lui", sourit Gioria.

"Un très grand professionnel"

Son actuelle réussite ne surprend guère sur la Côte d’Azur. Dès son arrivée à Nice en 2019, son professionnalisme et son état d’esprit irréprochable ont vite rejailli. Même lors des "jours off" les lendemains de match, Khephren est au centre d’entrainement. Il y parfait sa condition physique, s’étire et se fait masser. "Il y a ce que vous pouvez voir sur le terrain et ce que vous ne voyez pas, souligne Didier Digard. C’est un très grand professionnel qui se donne tous les moyens pour enchaîner les matchs. Quand il y en a autant et qu’on participe à tous, c’est qu'en dehors on est très professionnel." En effet, depuis la prise de fonction du Normand, Thuram a débuté les 13 rencontres qu’il a dirigées.

Entre Digard et Thuram le courant passe à merveille

"C’est encore un jeune qui a besoin de sentir que l'entraîneur lui fait confiance et qu’il lui donne beaucoup de liberté. C’est exactement ce qu’il se passe avec Didier", reconnaît Frédéric Gioria. Khephren Thuram avait d'ailleurs tissé des liens avec son actuel entraîneur quand ce dernier était l’adjoint d’Adrian Ursea entre 2020 et 2021. Déjà à cette période, "le Pharaon" faisait beaucoup de vidéo et travail spécifique avec Didier Digard. Le joueur aime comprendre ce qui lui est demandé et développer son QI football. Logique donc de constater ses progrès pour l’adjoint niçois: "Il porte beaucoup moins le ballon qu’avant, tactiquement il a fait d’énormes progrès. Il se situe mieux également. Avant, il allait trop au ballon et demandait dans les pieds. Là, il y a beaucoup plus de réflexions dans ses déplacements." Le jeu long, la finition, la prise d’informations ou encore la gestion du tempo restent quant à eux des axes sur lesquels Khephren Thuram a une belle marge de progression.

Il sera encore très convoité cet été

Son profil de milieu percutant et son expérience malgré son jeune âge en font un joueur très prisé. Il plaît toujours au PSG mais, contrairement à l’été dernier, la priorité du club de la capitale n’est pas de recruter au milieu. Désormais international, sa côte ne cesse de grimper. L’Eintracht Francfort le suit depuis plusieurs années mais est conscient d’avoir laissé passer sa chance pour ce joueur désormais hors de prix pour le sixième de Bundesliga. Des grosses écuries allemandes (RB Leipzig) et anglaises (Newcastle, Manchester United, Liverpool) se sont déjà positionnées. Les discussions devraient se situer aux alentours des 40 millions d‘euros cet été pour s’offrir les services du milieu en fin de contrat en 2025 avec l’OGC Nice. Après quatre saisons chez les Aiglons, "le Pharaon" pourrait être tenté par une nouvelle étape dans sa carrière.